قال متحدث باسم قصر كنسينغتون إن ولي العهد البريطاني الأمير ويليام زار عدداً من الأطفال من غزة الذين يعانون من أمراض خطيرة ويتلقون العلاج داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).

وبدأت الهيئة في تقديم رعاية متخصصة لأطفال من غزة في سبتمبر/أيلول، في إطار مهمة إنسانية تشرف عليها الحكومة البريطانية.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، يتلقى 50 طفلاً العلاج، حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون إن الأمير ويليام "تأثر بشجاعة الأطفال وعائلاتهم".

أُعلن عن أولى عمليات إجلاء الأطفال المرضى وعائلاتهم من غزة في سبتمبر/أيلول، بدون الكشف عن هويتهم.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "عملت الحكومة مع شركاء لتنفيذ عمليات إجلاء طبي من غزة إلى المملكة المتحدة خلال فصل الخريف. خمسون مريضاً وأفراد عائلتهم المباشرون يتلقون الآن الرعاية في بيئة آمنة ومرحبة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، كشف الأمير النقاب عن نصب تذكاري عالمي للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وألقى كلمة حول القيم الإنسانية.

وتُظهر هذه الزيارة الملكية اتجاهاً إضافياً من الأمير ويليام نحو ترسيخ ما وصفه بأنّه "قيادة أكثر تعاطفاً حول العالم" في ما يتصل بالقضايا الإنسانية.

وفي حلقة حديثة من سلسلة الأفلام الوثائقية "المسافر المتردد"، قال الأمير ويليام لمقدّم البرنامج يوجين ليفي إن "التغيير على جدول أعمالي، تغيير نحو الأفضل".

وأضاف: "ليس تغييراً جذرياً جداً، بل التغيير الذي ينبغي أن يحدث".

وبعد زيارته لأطفال غزة، قال متحدث باسم القصر: "أراد الأمير أن يقدم لحظة من المواساة لهؤلاء الصغار الذين مرّوا بتجارب لا ينبغي لأي طفل أن يمر بها مطلقاً".

وأضاف: "كما تمكّن الأمير من تقديم خالص امتنانه لفرق هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي توفر رعاية استثنائية في فترة شديدة الصعوبة".

"وتأثر سموه بالشجاعة التي أظهرها الأطفال وعائلاتهم، وبالتفاني الذي يبديه الفريق الذي يساندهم بمثل هذه الاحترافية والإنسانية".

وأطلقت إسرائيل عملية عسكرية في غزة بعد أن شنّ مسلحون تقودهم حركة حماس في القطاع هجوماً على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 251 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 70,100 شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة.

وأُعلن عن وقفٍ لإطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.