إيلاف من واشنطن: تدرس إسرائيل تصعيد غاراتها الجوية على سوريا بعد أن تحولت الغارة على قرية بيت جن إلى مناوشة مميتة أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة عناصر من الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي حدثت الجمع.

يذكر أن 13 سوريا لقوا مصرعهم في الاشتباكات التي اندلعت في الجزء الجنوبي من سوريا، الجمعة، عندما اعتقلت قوات الدفاع الإسرائيلية عضوين من منظمة الجماعة الإسلامية من قرية بيت جن، على بعد حوالي أربعة أميال من الحدود الشرقية للدولة اليهودية، بحسب وسائل إعلام رسمية، وقد أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن طفلين على الأقل قتلا في الهجوم.

كما أصيب 6 جنود من جيش الدفاع الاسرائيلي، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين سوريين أثناء تنفيذهم العملية.

بدورها ردت القوات الجوية الإسرائيلية على الحادث بطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار نفذت عدة ضربات خلال الاشتباك، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تصعيد الهجمات ولكن بالطائرات

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية فإن الجيش الإسرائيلي يدرس حاليا تصعيد الهجمات بالطائرات إذا تبين أن أفرادا من الجيش السوري شاركوا في تبادل إطلاق النار يوم الجمعة، حسبما ذكرت الوكالة.

وبحسب التقرير، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي قد ينتقل إلى تقليل عمليات اعتقال السوريين، أو العناصر الإرهابية على حد وصف إسرائيل، لصالح زيادة الغارات الجوية المدمرة في المنطقة.

وقد أدانت وزارة الخارجية السورية "الاعتداء الإجرامي الذي نفذته دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت جن. إن استهداف قوات الاحتلال لبلدة بيت جن بقصف وحشي ومتعمد، عقب اقتحامها الفاشل، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".

يذكر أنه قد تم إنشاء تسعة مواقع تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتقع معظم هذه المواقع في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة والتي تقع على الحدود بين البلدين - على الرغم من وجود موقعين متقدمين على الجانب السوري من جبل الشيخ، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، زار الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالأسد، البيت الأبيض وأصبح سريعا صديقا للرئيس ترامب. وخلال الاجتماع، أشاد ترامب بالشرع، ووصفه بأنه "زعيم قوي" و"رجل صارم".