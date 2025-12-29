إيلاف من لندن: بينما تتهيأ بريطانيا لاستقبال عام جديد محمّل بالتحديات السياسية والاقتصادية، جاء التحذير من حيث لا يتوقّع كثيرون: من البرازيل، وتحديدًا من الرجل الذي يلقّب نفسه بـ"نوستراداموس الحي".

أثوس سالومي، الاسم الذي بات مرادفًا للغموض والنبوءات غير التقليدية، عاد إلى الأضواء عبر تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، ليُطلق تحذيرًا صريحًا: "حدث كبير" سيضرب العائلة المالكة بين أواخر 2025 وبداية 2026. ملامح هذا الحدث، بحسب روايته، تدور حول صحة أحد أفراد العائلة البارزين، دون تسميته.

سالومي، البالغ من العمر 38 عامًا، يقدّم نفسه كمستشرف خارق قرأ خرائط العالم من جائحة كورونا إلى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويدّعي أن نبوءاته تحققت واحدة تلو الأخرى. والآن، يرى أن العاصفة القادمة "ستُعيد رسم العلاقات داخل البلاط الملكي".

الأمير هاري يعود... ولكن بشروط

التداعيات، بحسب المتنبئ البرازيلي، ستكون أكثر من شخصية. إذ يُتوقع أن تؤدي الأزمة المرتقبة إلى "عودة رمزية" للأمير هاري إلى المملكة المتحدة، في ظل ما وصفه بـ"هدنة هشة" بينه وبين والده الملك تشارلز الثالث، وأيضًا الأميرة يوجيني. أما العلاقة مع شقيقه الأمير ويليام، فستبقى جرحًا مفتوحًا، وعنوانًا للفصل غير المنتهي من الصراع العائلي، وفق تعبير سالومي.

لكن القصة لا تنتهي هنا. فالحديث يمتد إلى ما بعد الجيل الحالي، حيث يرى أن المصالحة الحقيقية ستُبنى على أكتاف أبناء ويليام وكيت ميدلتون، الذين – في المستقبل – سيعيدون جسور التواصل مع آرتشي وليليبت، نجلي هاري وميغان. ومع ذلك، فإن هذه المصالحة، كما وصفها، "مؤجلة"، إذ تعيقها "كارما متشابكة" تمنع أي التئام في الوقت القريب.

من البلاط الملكي إلى بحر الصين... خريطة نبوءات لا تهدأ

لكن تحذيرات سالومي لم تتوقف عند حدود وندسور. بل شملت نزاعات كونية، واضطرابات جيوسياسية، وتحذيرات من سيناريوهات تقنية مخيفة. وأبرزها:

خلاف متصاعد بين ميغان ماركل ومنصة نتفليكس، قد يفضي إلى "انهيار الشراكة".

توتر عسكري مفاجئ أو "هجمة إلكترونية كبرى" في بحر الصين الجنوبي، يصفه سالومي بأنه "النقطة الأشد خطورة التي قد تشتعل منها الحرب العالمية الثالثة".

اضطرابات في الشرق (يُعتقد أنها تشير إلى النزاع الروسي – الأوكراني).

تحذير مسبق من كوفيد-19 ، يزعم أنه أطلقه قبل الجائحة، وتحدث فيه عن "تهديد بيولوجي غامض".

استيلاء إيلون ماسك على تويتر ، والذي تحقق لاحقًا عند تحوّل المنصة إلى "إكس".

هجمات إلكترونية محتملة على أولمبياد باريس، في إشارة إلى هشاشة البنية التحتية الرقمية للحدث.

بين الإلهام والادعاء... الجدل مستمر

سالومي، كعادته، لم يقدّم تواريخ دقيقة أو آليات تفسير محددة. ورغم أن بعض متابعيه يرونه صاحب "بصيرة نادرة"، إلا أن كثيرين يعتبرونه ظاهرة إعلامية توظف الحدث لصناعة الحضور. فهل هي نبوءات؟ أم مجرد قراءة ذكية في الأحداث الجارية؟ الجدل مستمر، وما زالت توقعاته تثير الانقسام بين من يرونها مصادفة محسوبة، ومن يشككون في مضمونها بالكامل.