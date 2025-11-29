إيلاف من القدس: تضع ورقة بحثية إسرائيلية نشرت في مجلة PLOS ONE حكم أحمس على مصر بعد عقود من ثوران بركان ثيرا الشهير في بحر إيجه، مع آثار واسعة النطاق على تاريخ المنطقة، وفقاً لما نشرته "تايمز أوف إسرائيل".

ولأول مرة، استخدم عالمان تحليل الكربون المشع لتحديد العصر الذي حكم فيه الفرعون نبحت رع أحمس مصر، وتوصلا إلى أنه ربما اعتلى العرش في النصف الثاني من القرن السادس عشر قبل الميلاد.

وبذلك، فتحوا أيضًا آفاقًا جديدة للتحقيق في الصلة التي طالما ترددت شائعات عنها بين الأحداث الموصوفة في سفر الخروج التوراتي وثوران بركاني مدمر في بحر إيجه والذي لطالما اعتبر معاصرًا لأحمس، كما قال البروفيسور هندريك جيه بروينز من جامعة بن جوريون في النقب، المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة نشر فيها الباحثون نتائجهم.

وتتمتع الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE المرموقة الشهر الماضي، بتأثيرات مهمة على فهم تاريخ مصر وأرض إسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع.

لقد أثار ثوران بركان ثيرا سانتوريني اهتمام أجيال من علماء الآثار بسبب إمكاناته كمصدر للقصص مثل الأسطورة اليونانية لأطلانطس والسرد التوراتي للتحرر الإلهي للإسرائيليين المستعبدين من أسيادهم المصريين القساة.

يقع البركان على بعد حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلًا) شمال جزيرة كريت، ومن المحتمل أنه تسبب في أيام من الظلام وأمواج تسونامي، وربما حتى عمود من النار يمكن رؤيته في مصر (تم العثور على الخفاف الناتج عن الثوران في كل من إسرائيل ومصر في العصر الحديث).

وزعمت التقييمات السابقة أن البركان حدث حوالي عام 1500 قبل الميلاد.

ومع ذلك، استخدم بروينز وزميله في الدراسة يوهانس فان دير بليشت من جامعة جرونينجن نفس طريقة تحليل الكربون المشع على العينات المرتبطة بأهموز وعلى البذور والفروع المتفحمة بسبب الانفجار.

وبمقارنة النتائج، قرر العلماء أن الفرعون حكم مصر بوضوح بعد عدة عقود من الثورة البركانية.

في العقد الماضي، عثر الجيولوجيون على رماد ناتج عن ثوران ثيرا في أماكن عديدة بشرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما صرح بروينز لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، وأضاف: "يمكن أن تكون الثورات البركانية مفيدة جدًا كمرسيات زمنية، لأنها تحدث على مدار يومين ثم تنتهي. ويُعد الرماد الناتج عن هذا الثوران بمثابة علامة طبقية".

تحليل الكربون المشع

تُوفر الطرق العلمية، مثل تحليل الكربون المشع، تأريخًا مستقلًا يُقارن بالطرق التقليدية التي يستخدمها العلماء، بما في ذلك المصادر التاريخية، وتصنيف الفخار، والقطع الأثرية. وغالبًا ما تفشل هذه الطرق التقليدية في تحديد التأريخ الدقيق.

"في العديد من أجزاء البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إسرائيل القديمة، تطفو الطبقات المحلية في الوقت المناسب ويحاول [العلماء] ربطها بالتاريخ المصري للسبب البسيط المتمثل في أن التاريخ المصري أكثر رسوخًا في الوقت المناسب"، كما أوضح بروينز.

ومع ذلك، فإن التسلسل الزمني المصري، الذي يعتمد على توقيت حكم السلالات والفراعنة المختلفة للمملكة، يترك العديد من الأسئلة مفتوحة، حتى بعد أن أصبح تأريخ الكربون المشع أكثر انتشارًا ، مما يوفر أدوات جديدة لدعم ما كان المؤرخون يؤرخونه تقليديًا بناءً على المصادر المكتوبة.

الفترة الانتقالية الثانية، إحدى أكثر الفترات غموضًا في تاريخ مصر القديم، امتدت تقريبًا من عام 1700 إلى عام 1550 قبل الميلاد. وتُعد بدايتها ومدتها ونهايتها محل جدل بين العلماء.

أحمس وتوحيد مصر

خلال هذه الفترة، انقسمت مصر إلى المملكتين العليا والسفلى. كان أحمس هو الملك الذي أعاد توحيد البلاد، وهزم سلالة الهكسوس التي حكمت المملكة السفلى، معلنًا بداية المملكة الجديدة، وأسس سلالته الخاصة.

وقال بروينز: "كان هناك تساؤل حول متى بدأت الأسرة الثامنة عشرة حقًا، فيما يتعلق أيضًا بثوران ثيرا، ولذلك كنت أبحث عن مواد من الفترة الانتقالية الثانية [حتى الآن]".

وأضاف أنه "كان من الصعب للغاية العثور عليها، لأن هذه الفترات أقل شهرة من الناحية التاريخية، حيث لا يملك فراعنتها دائمًا سجلات عنها، ولا تحتوي المتاحف على العديد من البقايا التي يمكن تأريخها باستخدام الكربون المشع".

بدأ الباحث هذا المسار البحثي عام 2013، فتواصل مع عدة متاحف طالبًا قطعها الأثرية. لم يستجب الكثيرون، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الدراسة تطلبت استخراج عينات من القطع لتحليلها. مع ذلك، وافق المتحف البريطاني ومتحف بتري للآثار المصرية والسودانية (كلية لندن الجامعية) في النهاية على توفير بعض القطع الأثرية من مجموعاتهما.

قال بروينز: "أهم قطعة أثرية كانت طوبة طينية نقّب عنها علماء آثار بريطانيون حوالي عام 1900 في معبد أحمس في أبيدوس، جنوب مصر". وأضاف: "الطوبة محفور عليها اسم الملك نب حت رع. كان أحمس اسمًا شائعًا في مصر آنذاك، وكان الفراعنة الآخرون يحملونه، ولكن بفضل اسم عرشه، كانت هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من العثور على قطعة أثرية يمكن ربطها بثقة بهذا الفرعون تحديدًا".

وتمكن الباحثون من استخراج قطعة من القش وإضافتها إلى الطوبة لتقويتها، كما كان يتم في ذلك الوقت.

سنة اعتلاء أحمس العرش

أوضح بروينز: "تراوحت الآراء العلمية حول سنة اعتلاء أحمس العرش بين 1580 و1524 قبل الميلاد. ويدعم تأريخنا بالكربون المشع لطوب أحمس الطيني أحدث تقييمين للتأريخ المصري لتاريخ صنع طوب معبده، أي حوالي 1517 أو 1502 قبل الميلاد، أو ما نسميه نحن علماء الآثار "التسلسل الزمني المنخفض"."

وبما أن المعبد يصور مشاهد من معارك أحمس ضد الهكسوس، فلا بد أن يعود تاريخ الطوبة إلى فترة في مملكته بعد الحرب، ربما حوالي العام الثاني والعشرين من حكمه.

تمكن بروينز أيضًا من دراسة تماثيل بشرية منحوتة تقريبًا من الخشب تمثل المومياوات المدفونة مع المتوفى، والتي تلقاها من متحف بتري.

قال بروينز: "يحمل أحد الشبتي اسم شخص مذكور أيضًا في مقبرة مهمة في جنوب مصر بصفته عمدة طيبة، وقد امتد حكمه لجزء من عهد الفرعون أحمس وابنه أمنحتب الأول". وأضاف: "يتطابق تاريخ الكربون المشع لهذا الشبتي تقريبًا مع تاريخ الطوب اللبن. وقد أكد كل منهما الآخر".

وفي الوقت نفسه، كشف تحليل الباحثين لثوران ثيرا عن نطاق زمني يسبق ذلك بـ60 إلى 90 عاما. وبناءً على ذلك، وفقًا لـ Bruins، فإن Tempest Stela لابد وأن يشير إلى حدث جوي مختلف.

تسلسل زمني جديد لأرض إسرائيل؟

لا تتناول ورقة PLOS ONE آثار التأريخات الجديدة على تاريخ وتسلسل أرض إسرائيل، والتي كانت عمومًا تعتمد على التسلسل الزمني المصري.

ومع ذلك، قال بروينز لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن هذه الأهداف مهمة وأنه يعمل بالفعل على دراسة حول هذا الموضوع.

لقد ارتبط الانتقال بين العصر البرونزي الأوسط والعصر البرونزي المتأخر في إسرائيل تقليديا ببداية الأسرة الثامنة عشرة في مصر.

"في ذلك الوقت، تم تدمير العديد من دول المدن القوية في العصر البرونزي الأوسط بطريقة أو بأخرى أو استبدالها أو لم تستمر [في الوجود] بعد ذلك، وعادة ما كان هذا التحول مرتبطًا ببداية المملكة الحديثة وفراعنتها"، كما قال بروينز.

غزوات تحتمس الثالث

وبحسب الباحث فإن الغزوات على أرض كنعان تنسب بشكل عام إلى الفرعون تحتمس الثالث، الملك الخامس من الأسرة الثامنة عشرة.

وأضاف "لدينا روايات تاريخية عن هذا الفرعون تشير إلى أنه توغل بالفعل في بلاد الشام، وفي إسرائيل القديمة، وأيضا إلى الشمال أكثر".

وبحسب بروينز، إذا لم يكن تحتمس هو المسؤول عن تدمير مدن الدول الكنعانية، فمن المهم التحقيق في من كان مسؤولاً أيضاً.

إذا كانت هذه المدن، أو بعضها، قد دُمِّرت قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة، فالسؤال المطروح هو: أيُّ المصريين فعلوا ذلك؟ إذ لا توجد لدينا أي سجلات من العصر الانتقالي الثاني تُشير إلى قيام فراعنة مصر بغزوات عسكرية واسعة النطاق في بلاد الشام.

وبحسب بروينز، هناك أسئلة يجب استكشافها حول الارتباط المحتمل بين ثوران ثيرا، وتدمير المدن الكنعانية، والخروج.

الهروب الجماعي لبني إسرائيل من مصر

يعتقد كثير من الأكاديميين أن الرواية التوراتية لا تعكس الأحداث التاريخية. وفي الوقت نفسه، يميلون إلى القول إن الهروب الجماعي لبني إسرائيل من مصر يُفترض أنه حدث في وقت ما في أوائل القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

لكن بروينز لا يتفق مع هذا الرأي.

وقال "لا أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح لأننا لا نملك أي دليل على أن القرن الثالث عشر يتوافق مع السجل الأثري الذي كانوا يبحثون عنه".

هناك آراء عديدة حول سفر الخروج لعلماء مختلفين، لم تعد لها صلة بالسجل الكتابي. إذا فُقدت أي صلةٍ بالسجل الكتابي، أصبح الأمر نوعًا من التفكير المُجرد.

وبحسب بروينز، فإن الاستراتيجية المتبعة لاستكشاف ما إذا كان الخروج قد حدث ومتى حدث، ينبغي أن تتضمن البحث عن أدلة على الدمار المرتبط بغزو بني إسرائيل للأرض في عهد خليفة موسى، يشوع.

وعندما سُئل عن القرن الذي يريد أن ينظر فيه، عاد إلى ثوران ثيرا.

وأضاف "إذا أخذنا النص الكتابي، فإن إحدى سمات الخروج هي الظلام في مصر"، في إشارة إلى إحدى الضربات التي أرسلها الله ضد المصريين وفقًا للكتاب المقدس.

من منظور علمي، ما الذي يُمكن أن يُسبب ثلاثة أيام من الظلام؟ أضاف. «يُشير البعض إلى عاصفة رملية، ولكن بعد أن عشتُ 35 عامًا في صحراء النقب، يُمكنني الجزم بأنه لا توجد عاصفة رملية تُسبب شيئًا كهذا. يقول آخرون إنه كسوف للشمس، ولكن الأمر لا يستغرق سوى دقائق، وليس أيامًا».

وقال بروينز إن السجلات المتعلقة بثوران بركان تامبورا في إندونيسيا عام 1815 تشير إلى أن الحدث تسبب في ثلاثة أيام من الظلام على مسافة تتراوح بين 500 إلى 600 كيلومتر (أي ما يعادل 310 إلى 370 ميلاً تقريباً).

"إذا كان الظلام في مصر استمر بالفعل ثلاثة أيام، فإن الآلية الوحيدة التي يمكننا التفكير فيها من منظور العلوم الجيولوجية أو الطبيعية هي ثوران بركاني، والثوران البركاني الوحيد الذي كان قوياً للغاية وكان من الممكن أن يسبب مثل هذا التأثير هو ثوران سانتوريني، الذي كان أحد أكبر الثورات في العالم في آخر 10000 عام"، قال.

يعتقد بروينز أن دمار المدن الكنعانية في بلاد الشام ربما حدث في السنوات التالية، لكنه أكد أيضًا أنه لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد توفر أدلة علمية. لذلك، يعمل الباحث على جمع عينات من طبقات الدمار ذات الصلة بهذه المدن وتحديد تاريخها لفهم متى اختفت فعليًا.

قال: "إذا كنا نتحدث عن نظرية، فيمكن لأي شخص أن يخترع أفكارًا متنوعة. يجب إثباتها بوقائع ملموسة، وبالتأريخ، وهذا أمر أعمل على نشره".

اليهود كانوا عبيداً للفراعنة؟

لا يوجد دليل تاريخي موثوق يثبت أن اليهود كانوا عبيدًا للفراعنة. القصة الأكثر شيوعًا في التقاليد الدينية هي أن اليهود كانوا عبيدًا في مصر القديمة، لكن معظم المؤرخين وعلماء الآثار يرون أن هذه القصة غير دقيقة، بينما يرى آخرون أنها تعبر عن علاقة مختلفة.

غالبية المصادر التاريخية تشير إلى أن القصة الأسطورية عن عبودية اليهود لم تحدث.

- قصة العبودية: تتحدث قصة العبودية عن فترة محددة في التاريخ المصري القديم، وادعاء أن اليهود كانوا عبيدًا خلال هذه الفترة.

- النصوص الدينية: تدعم النصوص الدينية قصص العبودية، ولكن الأدلة الأثرية والتاريخية التي تعزز هذه الروايات ضعيفة.

- الروايات البديلة: تقدم بعض النظريات التاريخية روايات بديلة، حيث يشير البعض إلى أن قصة العبودية مبالغ فيها وأن اليهود كانوا في الواقع جزءًا من السكان المصريين قبل أن يصبحوا عبيدًا.

- بشكل عام: الأدلة الأثرية والتاريخية الموثوقة تشير إلى أن قصة العبودية في مصر لم تكن دقيقة. بينما تشير النصوص الدينية إلى أن اليهود كانوا عبيدًا، فإن الأدلة التاريخية والعلمية لا تدعم هذه الرواية.

