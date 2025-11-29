إيلاف من واشنطن: كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض كان يعمل سابقًا مع جهات حكومية أمريكية، من بينها وكالة المخابرات المركزية (CIA)، ضمن قوة شريكة في أفغانستان.

وجاء فى التغطية، أن المتهم "رحمان الله لاكانوال" البالغ من العمر 29 عامًا، دخل الولايات المتحدة عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، ووصل بعد شهر ضمن برنامج "ترحيب الحلفاء" في عهد إدارة جو بايدن، الذي وُصف حينها بأنه أحد أكثر القرارات إثارة للجدل.

وأفادت مصادر استخباراتية أن لاكانوال كانت له علاقات سابقة مع جهات أميركية مختلفة، من ضمنها الـCIA، نظراً لعمله كعضو في قوة شريكة بولاية قندهار، وبعد الانسحاب، سمحت له الإدارة الأمريكية بدخول الولايات المتحدة بسبب "خدماته السابقة"، وفق ما ذكره جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق.

وقال راتكليف: ما كان ينبغي السماح لهذا الشخص أو الكثيرين غيره بالقدوم إلى هنا. مواطنونا وجيشنا يستحقون أفضل من تحمّل تداعيات هذه الإخفاقات." وأكدت المصادر أن التحقيق في الحادث يجري باعتباره عملاً إرهابيًا دوليًا محتملًا.

من جانبها، قالت المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، إن المتهم يواجه عقوبات قد تصل إلى 15 عامًا، وقالت مصادر إن الأفغاني قد يتم الإبقاء عليه في السجن للأبد، مع إمكانية إضافة تهمة القتل العمد فور استقرار حالته الصحية. وأكدت أنه لا يزال في أحد المستشفيات تحت رقابة مشددة.

