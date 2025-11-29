إيلاف من لندن: اضطرت شركات طيران عملاقة لإلغاء آلاف الرحلات بعد تحذير عاجل من أيرباص عقب عطل برمجي بطائراتها قد يتسبب فيه الإشعاع الشمسي.

الاستدعاء طال أكثر من نصف الأسطول العالمي لطائرات A320 ويُعتبر الأكبر في تاريخ الشركة الأوروبية. واضطرت 6000 طائرة (يرباص A320 ) عبر العالم إلى تغيير برمجياتها بعد تحذير العطل.

جاء التحذير يوم الجمعة من شركة إيرباص الأوروبية بضرورة استبدال برنامج إلكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو ستة آلاف طائرة من طراز "أيه 320"، في واحدة من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاماً، وتأتي بعد أسابيع من تفوق "أيه 320" على طائرة بوينغ 737 باعتبارها الطراز الذي تم تسليم أكبر عدد من طائراته.

وأصدرت إيرباص هذا التحذير بعد أن أظهر تحليل رحلة لطائرة A320 أن "الإشعاع الشمسي الشديد قد يُفسد بيانات مهمة لعمل أنظمة التحكم في الطيران".

ومن المفهوم أن الحادث الذي أدى إلى إصدار التحذير يتعلق برحلة تابعة لشركة جيت بلو من كانكون، المكسيك، إلى نيوارك في الولايات المتحدة في 30 أكتوبر.

وتم تحويل تلك الرحلة إلى مطار تامبا الدولي بعد أن واجهت مشكلة في التحكم في الطيران وشهدت انخفاضًا حادًا في الارتفاع، مما أدى إلى إصابة 15 راكبًا على الأقل.

اصدار سابق

يتضمن الإصلاح عودة طائرات A320 إلى إصدار سابق من البرامج، وأكدت إيرباص أن الأمر لن يستغرق سوى ساعتين إلى ثلاث ساعات لمعظم الطائرات.

ويوجد حوالي 11300 طائرة من عائلة أيه 320 قيد التشغيل. وعالمياً يوجد حوالي 11300 طائرة من طراز "الممر الواحد" في الخدمة، بما في ذلك 6440 طائرة من الطراز الأساسي "أيه 320".

ومع ذلك، قالت إيرباص إن بعض الطائرات ستحتاج أيضًا إلى أجهزة جديدة، وبالتالي ستتأثر لفترة أطول. وقدّرت مصادر في قطاع الطيران أن حوالي 1000 طائرة قد تواجه هذا الوضع.

ووُجّهت تحذيرات للمسافرين بتوقع اضطرابات "محدودة" في السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أصدرت هيئة مراقبة الطيران الأميركية أمرًا طارئًا باستبدال أو تعديل البرنامج فورًا، على غرار أمر صادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي.

مقلق للغاية

وأعلن مطار غاتويك البرريطاني أن "عددًا صغيرًا" من شركات الطيران الموجودة هناك قد تأثر، لكنه حذر من أن الاضطراب لا يزال محتملًا. وحثّ المسافرين على الاتصال بشركات الطيران.

كما أعلن مطارا هيثرو ولوتون أنهما لا يتوقعان أي اضطرابات.

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر: "الخبر السار هو أن التأثير على شركات الطيران البريطانية يبدو محدودًا، حيث يتطلب عدد أقل من الطائرات تغييرات أكثر تعقيدًا في البرامج والأجهزة".

وقالت إنه "أمرٌ مُشجعٌ أن يتم تحديد هذه المشكلة وسيتم معالجتها بسرعة".

اساس المشكلة

ويُعتقد أن إيرباص قد عزت المشكلة إلى نظام ELAC (حاسوب المصاعد والجنيحات)، الذي يُرسل أوامر إلى المصاعد الموجودة في ذيل الطائرة. وهذه المصاعد بدورها تتحكم في زاوية ميل الطائرة أو مقدمة الطائرة.

وقال خبير السفر، سيمون كالدر، إن الوضع "مقلق للغاية"، لكنه أكد أن "الطيران لا يزال آمنًا للغاية".

وحذر من أن العملاء قد لا يستحقون تعويضًا في حال تأخر رحلاتهم، لأن المشكلة ستُعتبر خارجة عن سيطرة شركات الطيران.

ماذا قالت شركات الطيران؟

أعلنت شركة إيزي جيت أنها أكملت بالفعل تحديث برمجيات العديد من الطائرات، وأنها تعمل بشكل وثيق مع سلطات السلامة.

وأضافت: "نخطط لتشغيل برنامج رحلاتنا بشكل طبيعي يوم السبت، ونطلب من المسافرين مواصلة متابعة رحلاتهم عبر نظام تتبع الرحلات".

وأوضحت شركة الطيران أن بعض التعديلات على الجدول قد تكون ضرورية، وأبلغت الركاب بأنه سيتم إبلاغهم بأي تغييرات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو نظام تتبع الرحلات. صرحت الخطوط الجوية البريطانية بأنها لا تتوقع أي مشاكل، وأن ثلاث طائرات فقط من طائراتها تأثرت بالمشكلة.

وواجهت الخطوط الجوية الأميركية - أكبر مشغل في العالم لطائرات A320 - مشاكل أكبر، حيث تحتاج 209 طائرات من أصل 480 طائرة من طراز A320 إلى تحديث، وتأتي هذه المشكلة في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة بالسفر في الولايات المتحدة، حيث يعود الكثير من الناس إلى ديارهم بعد عيد الشكر.

ومع ذلك، قالت الشركة إنه من المقرر استكمال تحديثات معظم طائراتها يومي الجمعة والسبت. وأضاف متحدث باسم الشركة أنه من المتوقع حدوث بعض التأخيرات، لكن السلامة هي "الأولوية القصوى" و"الجميع على أهبة الاستعداد" للتعامل مع المشكلة.

وصرحت شركة (ويز إير) يوم السبت بأنه تم تطبيق تحديث البرنامج على جميع طائراتها من عائلة A320 المتضررة خلال الليل، دون توقع أي انقطاع إضافي.

كما صرحت شركة (إير لينغوس) بأن عددًا محدودًا فقط من الطائرات تأثر، وأنه يتم اتخاذ خطوات "فورية" لإكمال تثبيت البرنامج المطلوب. وأضافت أنها لا تتوقع أي تعطل تشغيلي كبير.

وصرحت الخطوط الجوية الفرنسية بأنها ألغت 35 رحلة. أكملت شركة طيران الهند، التي لديها 113 طائرة متأثرة، إصلاح برمجيات 42 طائرة بحلول صباح السبت. وقالت إنها تتوقع بعض التأخيرات في الرحلات، ولكن دون إلغاءات.

وألغت شركة طيران (أول نيبون)، وهي شركة طيران يابانية، 65 رحلة داخلية يوم السبت.

صرحت شركة يونايتد إيرلاينز بأنها تتوقع اضطرابات طفيفة في بعض الرحلات، مع تأثر ست طائرات فقط.

وقالت شركة (لوفتهانزا)، وهي شركة طيران ألمانية، بأنها تتوقع عددًا محدودًا من عمليات إلغاء أو تأخير الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصرحت شركة (جيت 2) بأنها "تُثبّت تحديثات برمجيات على عدد قليل جدًا من الطائرات" في أسطولها، لكنها أكدت أنه لن يكون هناك أي تأثير على جدول رحلاتها.