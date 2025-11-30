تعود آلاف طائرات "إيرباص" إلى الخدمة الاعتيادية بعد إيقافها مؤقتاً عقب تحذير من أن الإشعاع الشمسي قد يتداخل مع أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرات.

وقالت مجموعة الصناعات الجوية العملاقة -ومقرها فرنسا- إن نحو 6,000 طائرة من طراز A320 قد تأثرت، مع حاجة معظمها إلى تحديث برمجي سريع. فيما تحتاج قرابة 900 طائرة أقدم إلى استبدال جهاز كمبيوتر.

وهذا الإجراء يُعد من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاماً، وتأتي بعد أسابيع من تفوق (إيه 320) على طائرة بوينغ 737 باعتبارها الطراز الذي سُلم أكبر عدد من طائراته.

وقال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو يوم السبت إن التحديثات "سارت بسلاسة كبيرة" لأكثر من 5,000 طائرة، وإن أقل من 100 طائرة لا تزال بحاجة إلى التحديث.

واعتذر الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" غيوم فوري عمّا وصفه بـ "التحديات اللوجستية والتأخيرات"، وأضاف أن الفرق تعمل على ضمان إتمام التحديثات بـ "أسرع ما يمكن".

وفي صباح السبت، تأخرت أو ألغيت عدة رحلات لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" من وإلى مطار شارل ديغول في باريس.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" إنها تتوقع "تأخيرات تشغيلية"، لكنها أضافت أن الغالبية العظمى من التحديثات ستُنفّذ بحلول يوم السبت.

وقالت "دلتا إيرلاينز" إنها تعتقد أن التأثير على عملياتها سيكون محدوداً.

وقالت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة إن شركات الطيران التي تُشغِّل رحلات في البلاد عملت طوال الليل لتنفيذ التحديث، وإن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بشكل كبير.

وأفاد مطار غاتويك في لندن بوجود "بعض الاضطراب"، بينما قال مطار هيثرو إنه لم يشهد إلغاءً لأي رحلات.

وبينما قال مطار مانشستر إنه لا يتوقع مشكلات كبيرة، أفاد مطار لوتون بأنه "لا يُتوقع أي تأثير".

ويُفهَم أن شركتي "الخطوط الجوية البريطانية" و"طيران الهند" لم تتأثرا على نحو كبير بهذه المشكلة.

وقالت شركة "إيزي جيت" يوم السبت إنها أكملت التحديث على "عدد كبير" من طائراتها، وتخطط لتسيير الرحلات كالمعتاد.

كما تواصل شركة "ويز إير" التشغيل بشكل طبيعي بعد تنفيذ التحديثات ليلاً.

وفي أستراليا، ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة "جيت ستار" 90 رحلة. وقد خضعت معظم طائراتها الآن للتحديث، غير أنه من المتوقع حدوث بعض الاضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح "طيران نيوزيلندا" أنه أوقف طائراته من طراز A320، لكن جميع الرحلات استؤنفت الآن بعد استكمال التحديث.

ما الذي حدث؟

اكتشفت "إيرباص" المشكلة بعد أن فقدت طائرة تابعة لشركة "جيت بلو إيروايز" كانت تحلّق بين الولايات المتحدة والمكسيك ارتفاعها فجأة، وهبطت هبوطاً اضطرارياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأُصيب ما لا يقل عن 15 شخصاً.

وحددت الشركة مشكلة في البرنامج الحاسوبي للطائرة الذي يحسب ارتفاعها، وتبيّن أنه عند الارتفاعات العالية يمكن أن تتلف البيانات بفعل إشعاع كثيف يصدر دورياً عن الشمس.

وبالإضافة إلى الطراز A320، وهو الأكثر مبيعاً لدى الشركة، تأثرت أيضاً طرازات A318 وA319 وA321.

ولا تزال الطائرات الأقدم التي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر جديدة متوقفة عن الطيران. وسيعتمد الوقت اللازم للاستبدال على توافر هذه الأجهزة.

ما هي طائرة إيرباص (إيه 320)؟

توصف إيرباص طائرات (إيه 320) بأنها "عائلة الطائرات المفضلة لشركات الطيران حول العالم".

وتستطيع هذه الطائرات التحليق لمسافة تصل إلى 4,700 ميل بحري (8,700 كيلومتر)، وتتراوح سعتها بين 120 و244 مقعداً.

وتعمل طائرة (إيه 320) بوقود طيران مستدام بنسبة 50 في المئة، الذي تهدف إيرباص إلى استخدامه بالكامل بحلول عام 2030.

وتتميز هذه الطائرات بمحركين توربينيين متطورين، مما يعني أنها تستفيد من خفض استهلاك الوقود بنسبة 20 في المئة مقارنةً بالأجيال السابقة من الطائرات.