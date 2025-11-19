إيلاف من واشنطن: أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة انتقادات جديدة بعدما وجه وصفا مهينًا لصحفية تعمل في "بلومبرغ نيوز".

ووصف ترامب الصحفية كاثرين لوسي، بـ"الخنزيرة" خلال مواجهة كلامية على متن طائرة الرئاسة، الجمعة الماضية.

🤦🏾‍♂️SERIOUSLY—How hard is it to *not* call a woman “piggy”? 😑



Because Trump has no inherent respect for any other person, and is ready to turn on aides for the sin of giving him sage advice, there’s no guarantee it won’t happen in the future. pic.twitter.com/xViH4QCuJ0 — Too Bright For Your Gaslight (@LNSmithee) November 19, 2025

ورغم أن الواقعة لم تلقَ انتشارًا واسعًا في البداية، فإنها تحولت، الثلاثاء، إلى قضية بارزة بعد تفاعل صحفيين وشخصيات إعلامية معها، بينهم من سبق أن استهدفهم ترامب بهجمات شخصية.

جاءت المشادة حين استغلت لوسي فرصة "التجمع الصحفي" على الطائرة لتوجيه سؤال لترامب بشأن تطورات قضية جيفري إبستين، وإمكانية أن يصوّت مجلس النواب للكشف عن كامل ملفاته. لكن ترامب قاطعها قائلًا: "اصمتي.. اصمتي يا خنزيرة صغيرة".

صحفيون بارزون دانوا السلوك وفقاً لتقرير "سكاي نيوز"، إذ وصف مذيع "سي إن إن" جيك تاپر التعليق بأنه "مثير للاشمئزاز تمامًا"، فيما اعتبرت مقدمة "فوكس نيوز" السابقة غريتشن كارلسون أنه "مهين ومُذل".

من جانبها، أحالت لوسي التعليق إلى المؤسسة التي تعمل فيها، وقال متحدث باسم "بلومبرغ" إن مراسليها "يؤدون خدمة عامة أساسية بطرح الأسئلة بلا خوف أو تحيز".

أما جمعية مراسلي البيت الأبيض فلم تُدلِ بأي تعليق رغم مواقف سابقة دافعت فيها عن صحفيين تعرضوا لهجمات مشابهة من ترامب.