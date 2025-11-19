إيلاف من القاهرة: تفاعل الملايين في مصر مع الرسالة "الغامضة الغاضبة" التي وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجميع، حينما قال إن بلداً لديه 60 مليون شاب يجب ألا يكون عاجزاً عن تقديم 6 آلاف محمد صلاح للعالم، وهي الرسالة التي فسرها عالمون ببواطن الأمور أن الرئيس المصري يشعر بالغضب من أداء الوزارات والجهات المسؤولة عن اكتشاف وتوظيف الشباب المصري في المجالات كافة.

الرئيس السيسي: البلد اللي فيها 60 مليون شاب.. ما نقدرش نطلع منها 6 آلاف لعيب كرة زي محمد صلاح! #ON pic.twitter.com/heqS0DBjny — ON (@ONTVEgy) November 18, 2025

كما فسر البعض الآخر ما قاله الرئيس المصري عن صلاح، أنه إشارة إلى أن الحكومة لن تجعل مصر تتقدم بعملها منفرداً، فقد وفرت الحكومة المنشآت، ولكن هناك عنصر بشري يجب الاستثمار فيه أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن توفير الملاعب والمنشآت الرياضية لا يكفي لاعادة اكتشاف 6 آلاف محمد صلاح، بل يجب أن تكون هناك مبادرات للبحث عن المواهب في مختلف المجالات، والعمل على تطويرها.

فقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تطوير المنشآت ليس كافيًا لتحقيق التقدم، مشددًا على أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في نجاح أي منظومة تعليمية أو رياضية أو إدارية.

وأوضح السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة في مصر الثلاثاء، أن الدولة قد تمتلك أفضل المدارس أو مراكز التدريب الرياضي، لكن الجودة لن تتحقق دون نظام متكامل يقوم على بناء الإنسان وتأهيله بشكل صحيح.

وأضاف مستنكرًا: "بقى أنتوا عايزين تقولوا لي إن البلد اللي فيها 60 مليون شاب ما نقدرش نطلع منها 6000 لاعب كورة زي محمد صلاح؟".

وأشار السيسي إلى أن مصر قادرة على التغير والتقدم وبوتيرة أسرع مما يعتقد البعض، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في اختيار الشخص المناسب وإعداده جيدًا، سواء كان في منصب قيادي أو لاعبًا رياضيًا أو أي موقع مسؤولية آخر، مؤكدًا أن جودة المخرجات ترتبط بجودة الاختيار والإعداد.