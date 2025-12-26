إيلاف من القاهرة: تتوصل توابع الأزمة التي صنعتها الصورة الخادشة للفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، والتي تم التقاطها لها أثناء حضورها العرض الخاص لأحد الأفلام، حيث قامت بوضع ساق فوق ساق بطريقة عفوية لتظهر ملابسها الداخلية، ويقوم أحد المتطفلين "باباراتزي سوشيال ميديا" بتصورها خلسة.

ريهام عبد الغفور والاحتفال بعرض الفيلم مع هنادي مهنا و اسماء ابواليزيد pic.twitter.com/Pyd6552Rk0 — جاليرى النجوم 🌟🎬 (@GalleryElNogoum) December 24, 2025

وانتشرت الصورة فيما بعد عبر منصات السوشيال ميديا على نطاق واسع، وأثار التفاعل على الصورة ردة فعل غاضبة، مما خلق ضجة وأزمة، وسط دعم الملايين في مصر والعالم العربي لها دفاعاً عنها، خاصة أن تشتهر بأداء الأدوار التمثيلية التي لا تحمل خدشاً لأخلاقيات المجتمع المصري والعربي.

فقد أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي عن اتخاذ النقابة إجراءات قانونية حاسمة تجاه واقعة التصوير المسيء التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبد الغفور خلال عرض خاص لأحد الأفلام.

وأكد أشرف زكي أن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة وللهيئة الوطنية للإعلام لملاحقة كل من شارك في التصوير أو النشر أو التعليق بإساءة، وفق ما نقله موقع "اليوم السابع" المصري.

وأوضح زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن انتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مشيرا إلى أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة في دار العرض لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بالتصوير بشكل غير قانوني.

وشدد على أن النقابة لن تكتفي بمقاضاة المصور فقط بل ستلاحق كل من استغل هذه الصور لتحقيق "رواج إلكتروني" على حساب كرامة الفنانين.

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن قرار النقابة بإلزام جميع شركات الإنتاج بتوفير شركات أمن متخصصة خلال العروض الخاصة والفعاليات الفنية، لضمان حماية النجوم والحفاظ على خصوصيتهم، موضحا أن العروض الخاصة هي مناسبات محصورة على المدعوين وليست مشاعا للتجاوزات.

واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن الفنانة ريهام عبد الغفور تنتمي لعائلة فنية عريقة وتحظى باحترام الجميع وأن ما حدث هو محاولة "لبيع الفضائح" مقابل المال، وهو أمر لا يمت لأخلاقيات المهنة بصلة.

ودعا في السياق كافة المؤسسات لتطبيق معايير الانضباط الأخلاقي والمهني لحماية رموز مصر الفنية من الانتهاكات الممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتضامن نجوم مصر مع الفنانة ريهام عبد الغفور بعد الأزمة التي تعرضت لها، حيث قام أحد المصورين بالتقاط صورة غير لائقة لها دون علمها أثناء حضورها عرض فيلمها الجديد.

ماذا قالت ريهام عبد الغفور؟

حرصت ريهام عبد الغفور على توضيح حقها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) المادة 19: تصوير لقطات "مُخلّة" لفنان أخطر حالة قانونيًا حتى لو: في مكان عام المصور صحفي الشخص مشهورالمساءلة قائمة إذا: اللقطة تمس الكرامة أو تُستخدم للإثارة أو لا تخدم خبرًا ذا قيمة عامة حقيقية الصحفي قد يُحاسب بـ: قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين".

وكانت نشرت ريهام عبد الغفور بوست قالت فيه، كان يوم إسود لما بقي في تليفونات بكاميرات ادت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى علي أهداف رخيصة، لكن لم يكن يعرف الجمهور سبب البوست إلا بعدما قامت نقابة المهن بتوضيح الأمر من خلال بيان صحفي حول انتهاك خصوصية الفنانين.