إيلاف من لندن: أصبح الشوفان (البوريدج) بهدوء واحدًا من أكثر الأطعمة العصرية انتشارًا، لأنه ينسجم تمامًا مع نمط الحياة السريع والمُهتم بالصحة في وقتنا الحالي. فهو سريع وسهل التحضير، منخفض التكلفة، ويُحضَّر من مكونات بسيطة.

ويتميز الشوفان بكونه غنيًا بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنح طاقة متوازنة على مدار اليوم، ليكون خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو حتى كوجبة خفيفة.

ما أعاد البوريدج إلى الواجهة هو مرونته الكبيرة؛ إذ يمكن تحضيره مسبقًا، وتناوله ساخنًا أو باردًا، وتخصيصه بإضافة البذور، والفواكه، والمكسرات، والتوابل. ويُعد الشوفان المنقوع طوال الليل (Overnight Porridge) مناسبًا تمامًا للروتين العصري، إذ لا يتطلب أي طهي—فقط انقعه واتركه جاهزًا. كما أن الإضافات الملونة والمكونات الطبيعية حولته إلى طعام يجمع بين الإحساس بالراحة واللمسة العصرية.

وصفة الشوفان المنقوع البسيطة

المكونات:

- نصف كوب شوفان ملفوف

- نصف كوب حليب أو حليب نباتي

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي (اختياري)

- ملعقة كبيرة من البذور المشكلة (الشيا، الكتان، القرع، أو دوار الشمس)

- فاكهة أو عسل للتقديم



طريقة التحضير:

اخلط الشوفان، الحليب، الزبادي، والبذور في وعاء أو مرطبان.

غطِّ الخليط وضعه في الثلاجة طوال الليل (أو لمدة لا تقل عن 6 ساعات).

في الصباح، حرّك المزيج وأضف الفاكهة، المكسرات، أو القليل من العسل حسب الرغبة.

صحي، عملي، وقابل للتجديد بلا حدود—يثبت البوريدج أن الطعام البسيط لا يفقد أناقته أبدًا.

