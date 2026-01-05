إيلاف من لندن: تمثل مراقبة السعرات الحرارية وضبط الحصص الغذائية بدقة أحد أبرز التحديات في رحلة فقدان الوزن. إلا أن خبراء التغذية يقدمون حلاً عمليًا من خلال مجموعة من الأطعمة منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، تمنح شعورًا بالشبع دون التأثير سلبًا على الوزن.

هذا التصنيف جاء نتيجة دراسة موسعة أجرتها منصة Gravity Transformation المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، والتي حدّدت تسعة أطعمة يمكن تناولها بحرية نسبية:

1. البيض

يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين، ما يجعله مشبعًا للغاية. كما أن البروتين يسرّع عملية الأيض، ما يعني أن جزءًا من السعرات الحرارية يُستهلك خلال الهضم نفسه، بحسب خبراء فقدان الدهون.

2. سمك السلمون

يوصى بتناول السلمون البري بدل المستزرع، إذ يحتوي الأخير على دهون أكثر بكثير. السلمون البري غني بالبروتين، مشبع جدًا، ويحتوي على نصف الدهون مقارنة بالمستزرع، ما يجعله مثاليًا لإدارة الوزن.

3. الصلصة (Salsa)

صلصة المكسيكية الطازجة المصنوعة من الطماطم والبصل والفلفل والكزبرة والليمون، إضافة إلى التوابل مثل الكمون والملح، منخفضة السعرات بشكل لافت، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط على أقل من 10 سعرات حرارية. ويضيف الفلفل الحار مادة الكابسيسين التي تساعد على زيادة معدل حرق الدهون.

4. المخللات

تُعد المخللات منخفضة الدهون والسعرات، وتوفر كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، يُنصح بتوخي الحذر نظرًا لارتفاع محتواها من الصوديوم، خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الملح.

5. صدر الدجاج

صدر الدجاج غني بالبروتين ومنخفض الدهون، حيث توفر كل 100 غرام منه نحو 165 سعرة حرارية، مع 31 غرام بروتين و3.6 غرام دهون. يُشكل البروتين نحو 80% من إجمالي السعرات، ما يجعله خيارًا ممتازًا للأنظمة الغذائية الصحية.

6. البطيخ

يتكون البطيخ بنسبة 91% من الماء، و7.6% من الكربوهيدرات، ويحتوي على 30 سعرة حرارية فقط لكل 100 غرام، مما يجعله وجبة منعشة ومنخفضة السعرات.

7. الفطر

يحتوي الفطر على سعرات حرارية منخفضة، مع عناصر غذائية وفيتامينات مهمة، ما يسمح بتناوله بكميات كبيرة دون الخوف من زيادة الوزن.

8. الفلفل الرومي

مثل الفطر، الفلفل الرومي منخفض السعرات ومليء بالمغذيات، حيث تحتوي الحبة المتوسطة على 30-40 سعرة فقط. وبفضل محتواه من الألياف والماء، يعزز الشبع ويزيد حجم الوجبات دون إضافة سعرات حرارية كبيرة، ما يجعله مثاليًا للأطباق الكبيرة.

9. الفشار

الفشار المحضّر بالهواء يعد وجبة خفيفة منخفضة السعرات، وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم الهضم والدورة الدموية. لكن يجب الانتباه إلى أن الفشار في السينما يحتوي غالبًا على سعرات عالية وصوديوم مرتفع، لذا يُفضل تحضيره في المنزل مع تتبيله بخفة.

