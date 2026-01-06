إيلاف من واشنطن: أعلنت شركة نستله للأغذية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عن سحب كميات محددة من حليب الأطفال "سِما"، إضافة إلى حليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية، وذلك على خلفية الاشتباه في احتوائها على مادة سامة قد تسبب الغثيان والقيء وتقلصات في البطن.

وأقرّت شبكة "سكاي نيوز" في مقال عاجل نشرته اليوم الثلاثاء عن تصريحات أفادت أن نستله، بالتعاون مع وكالة المعايير الغذائية البريطانية، قامت بنشر قائمة تفصيلية بأرقام الدُفعات المتأثرة، محذّرة المستهلكين من تناول هذه المنتجات بسبب احتمال احتوائها على مادة "السيريوليد" السامة.

وقالت وكالة المعايير الغذائية إن مادة السيريوليد مستقرة حراريًا بدرجة كبيرة، ما يعني أنه من غير المرجح القضاء على تأثيرها أو تعطيل نشاطها من خلال الطهي أو استخدام الماء المغلي أو أثناء تحضير حليب الأطفال. وأضافت الوكالة أن تناول هذه المادة قد يؤدي إلى ظهور الأعراض بشكل سريع.

من جانبها، أكدت شركة نستله، في إشعار موجه إلى العملاء، أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن تسجيل حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المسحوبة. كما أعلنت عن توفير أرقام خطوط دعم في المملكة المتحدة وأيرلندا لتمكين المستهلكين من استرداد أموالهم.

وأوضحت الشركة في بيانها: "بدافع من أقصى درجات الحيطة والحذر، قررت نستله تنفيذ هذا السحب الطوعي، التزامًا ببروتوكولاتنا الصارمة المتعلقة بجودة المنتجات وسلامتها".



