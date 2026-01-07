إيلاف من دمشق: انتهت اليوم الأربعاء مهلة الجيش السوري التي منحها للمدنيين في أحيائي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دمشق، ليعلن بعدها بدء عملية عسكرية محدودة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المدينة.

وأكد الجيش السوري أن العملية تهدف إلى وقف هجمات قسد المستمرة على الأحياء المدنية والطرق الرئيسية، ومنع قنص المدنيين وهجمات الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى استعادة الأمن وفتح طريق حلب–أعزاز. وأشار إلى أن العمليات ستنفذ وفق القانون الدولي، مع التركيز على حماية المدنيين واستهداف الجماعات المسلحة فقط.

وقالت هيئة العمليات في الجيش إن كافة مواقع قسد العسكرية داخل الشيخ مقصود والأشرفية أصبحت "هدفاً عسكرياً مشروعاً"، محذرة المدنيين من التواجد بالقرب من هذه المواقع. كما أعلنت عن معبرين إنسانيين آمنين هما "العوارض" و"شارع الزهور" حتى الساعة الثالثة مساءً.

وجاء ذلك بعد مقتل 9 أشخاص على الأقل، غالبيتهم مدنيون، يوم الثلاثاء جراء اشتباكات مستمرة بين الجيش السوري وقسد، في واحدة من أعنف المواجهات خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن قسد لم تلتزم باتفاق العاشر من مارس، محملة إياها مسؤولية محاولة جر الجيش إلى مواجهة مفتوحة تحدد قسد ميدانها.

في سياق متصل، قرر محافظ حلب عزام الغريب إغلاق المدارس والجامعات والإدارات الحكومية، وإلغاء جميع الفعاليات الجماعية والاجتماعية، نتيجة استمرار القصف المدفعي العشوائي الذي طال عددًا من المستشفيات والمؤسسات في المدينة.



