إيلاف من دمشق: أفادت مصادر بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرة إلى أن قوات قسد استخدمت مسيرات في استهداف قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في حي السريان.

وذكر مصدر أمني لوكالة سانا أن قسد استهدفت نقاطًا لقوى الأمن الداخلي في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، مخترقة بذلك الاتفاقات مع الحكومة السورية.

وفي محافظة حلب، تلقت السلطات مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد منعها من الخروج من قبل قوات قسد وسط الاشتباكات مع الجيش السوري. وأكدت المحافظة إعادة فتح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين إلى المناطق الآمنة، بالتنسيق مع الجيش السوري، محددة فترة جديدة لإجلاء الأهالي لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، في بيان اليوم الخميس، استقبال نحو 142 ألف نازح حتى الآن، بينهم 13 ألفًا اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مع توجيه 80 آلية نقل وافتتاح 12 مركز إيواء مؤقتًا؛ منها 10 مراكز داخل مدينة حلب، ومركزان في منطقتي إعزاز وعفرين، فيما يستمر توافد الأهالي حتى لحظة صدور البيان.

وأوضحت اللجنة أنه خلال عمليات الإجلاء، قصف تنظيم قسد محيط الممرات الإنسانية والأحياء المدنية بعدد من القذائف، في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية، ما أسفر عن 10 وفيات و88 إصابة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية استعدادها لتقديم الدعم اللازم إلى دمشق لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن أمن سوريا من أمن تركيا. ونفت الدفاع التركية أي مشاركة لها في العملية العسكرية ضد قوات قسد في حلب، موضحة أن العملية تُنفَّذ بالكامل من قبل الجيش السوري.

