كان من المفترض أن يكون تنظيم المغرب الثاني لكأس الأمم الأفريقية في 2015، وليس في العام الحالي، لكنّ توجس المملكة من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن انتشار فيروس الإيبولا في القارة السمراء، غيّر مسار البطولة نحو مضيّف آخر.

في 2014 لم تكن أنظار المغرب تركز على ملاعبها وبنيتها التحتية، بقدر تركيزها صوب غرب القارة الأفريقية التي تشهد انتشار فيروس "فتاك".

فمع تزايد انتشار فيروس الإيبولا في العالم والقارة الأفريقية خاصة، تصاعد القلق المغربي إلى أن وصل الأمر بأصحاب القرار في البلد المتوج باللقب الأفريقي مرة واحدة إلى طلب تأجيل البطولة.

وبعد وصول عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس لقرابة أربعة آلاف في أكتوبر/تشرين الأول، بلغت المخاوف أشدها فقدم المغرب للاتحاد الأفريقي اقتراحاً بتنظيم البطولة في يونيو/حزيران 2015 أو مطلع عام 2016، بدلاً من الموعد المقرر من 17 يناير/كانون الثاني إلى 8 فبراير/شباط 2015.

الاتحاد الأفريقي برئاسة عيسى حياتو، أصرّ على التنظيم في الموعد ذاته، معللاً قراره بستة أسباب بينها تصرفه منذ بداية تفشي فيروس الإيبولا، وفقاً لمبدأ الحيطة لحماية الأرواح والتقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية من خلال إلغاء جميع مسابقات ومباريات الاتحاد الأفريقي التي كانت مقررة في البلدان المتضررة بشدة من هذا المرض وهي ليبيريا وسيراليون وغينيا تفادياً للتجمعات الجماهيرية التي قد تسهل من انتشار الفيروس.

AFP via Getty Images رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو (يسار) بعد اجتماع في القاهرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لاتخاذ قرار بشأن طلب المغرب تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015 بسبب فيروس الإيبولا

وأوضح الراحل حياتو، أن الاتحاد رفض طلب التأجيل حتى "لا يشكل ذلك سابقة غير مرغوب فيها ويفتح الباب أمام طلبات أخرى من هذا القبيل"، مضيفاً أن "تأجيل البطولة سيكون بمثابة ضربة قاتلة للاتحاد الذي سيفقد مصداقيته".

منظمة الصحة العالمية أكدت في بيان صحافي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أنها لا توصي بإلغاء الاجتماعات الدولية والتجمعات الجماهيرية في البلدان الأخرى غير المتضررة بالفيروس.

الصحفي الرياضي المغربي حمزة الشتيوي رأى عبر بي بي سي، أن طلب المغرب كان منطقياً جداً بسبب احتمال انتشار الأمراض المعدية خلال التجمعات، قائلاً: "صحة الإنسان أهم من كرة القدم".

"انسحاب" وعقوبات وإبعاد لـ"أسود الأطلس"

قبيل شهرين من موعد انطلاق البطولة، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه اعتبر إصرار الرباط على تأجيل البطولة، انسحاباً من استضافة نهائيات البطولة الأفريقية.

وقرر شطب مشاركة منتخب "أسود الأطلس" من البطولة التي كان من المفترض أن يُشارك بها كمنتخب الدولة المضيفة.

AFP via Getty Images مغربي يقرأ صحيفة تتضمن خبراً عن سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2015 من المغرب

رد وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين، بقوله إن "أي دولة" لها الحق في "ضمان سلامة مواطنيها".

برر أوزين رغبة بلاده بتأجيل البطولة بقوله: "نتحدث عن كأس الأمم الأفريقية، ونتوقع توافد ما بين 200 ألف و400 ألف، بل وحتى مليون متفرج إلى المغرب".

"لا أعتقد أن هناك أي دولة أو بلد يمتلك القدرات اللازمة لمراقبة وفحص والسيطرة على وضع الإيبولا الحالي عند مواجهة هذه الأرقام"، وفق أوزين.

وبدأ (الكاف) رحلة البحث عن دولة مضيفة، ليستقر الأمر على غينيا الاستوائية التي نظمت نهائيات كأس أمم أفريقيا في موعدها المقرر، وفاز بها منتخب ساحل العاج.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 8 آلاف قبل بداية البطولة في البلد المضيف الجديد.

صعّد الاتحاد الأفريقي الموقف لاحقاً، فعاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في نسختي (2017 و2019)، كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الافريقي وشركائه بسبب رفضه استضافة كأس أفريقيا.

وصل الغضب المغربي من العقوبات إلى مستويات سياسية عليا.

ووصف رئيس الحكومة المغربية في حينه عبد الإله بن كيران القرار بـ"المتعسف والظالم"، مضيفاً: "لا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه".

وأعرب الفرع الأفريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه كون اللاعبين هم الضحايا الأساسيين للعقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب بحرمانه من المشاركة في ثلاث نسخ من النهائيات.

"حرمان بلد من إمكانية المشاركة في ثلاث نسخ متتالية من كأس أمم أفريقيا (2015 و2017 و2019) يعني التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من الظهور على أعلى مستوى دولي، وحرمانهم من ممارسة جزء هام من وظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين"، وفق الفرع الأفريقي.

"تظلم" مغربي

شعر المغرب بالظلم، فلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للتظلم على العقوبات الرياضية والمالية التي فرضها عليه الاتحاد الأفريقي.

قبلت المحكمة استئناف المغرب، وأقرت بأحقيته بالمشاركة في بطولتي 2017، و2019، وقررت تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار إلى 50 ألفاً.

ومع استئناف المشاركة بعد قرار المحكمة، لا يزال منتخب "أسود الأطلس" في سعي دؤوب للتتويج على عرش القارة، ويأمل في ذلك خلال البطولة الحالية على ملاعبه.