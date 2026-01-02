- المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مرحلة انتقالية لمدة عامين، على أن يبدأ تنفيذ ما يسميه "الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب" في يناير/كانون الثاني 2028.
- الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي يتكون من 30 مادة، ويحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينص على أن عدن عاصمة للدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
- المجلس دعا إلى حوار برعاية دولية يترافق مع استفتاء شعبي لتقرير المصير، محذراً من أن الإعلان قد يُطبَّق فوراً إذا لم تُلبَّ مطالبه أو تعرضت مناطقه لهجمات.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن "مرحلة انتقالية" لمدة عامين تمهيداً لاستقلال "دولة الجنوب العربي"
