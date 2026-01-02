إيلاف من نيويورك: أثارت صورة متداولة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بملابس سباحة نسائية تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وأعاد مالك منصة "إكس" نشر الصورة على حسابه الشخصي، مع إرفاقها برموز تعبيرية ضاحكة. وتعود تفاصيل الصورة إلى إحدى الناشطات على المنصة، التي طلبت من روبوت الدردشة الذكي "غروك" التابع لشركة "xAI" تعديل صورة لماسك، فرد "غروك" بصورة تظهره وهو يرتدي ملابس سباحة نسائية متكونة من قطعتين ضمن إطار فكاهي.

ويعرف عن "غروك" أنه روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتكامل مع منصة "إكس"، يستطيع الوصول إلى المحتوى العام على المنطة في الوقت الفعلي والتفاعل مع المستخدمين بطرافة وسخرية ذكية، كما ظهر في هذا الموقف.

وأعاد انتشار الصورة تسليط الضوء على طريقة دمج ماسك أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنصة في الاستخدامات الجدية والترفيهية، مما يسهم في إبقاء "إكس" في دائرة الضوء الإعلامي باستمرار.