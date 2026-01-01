إيلاف من بيروت: خلال الأيام الماضية رفع الإيرانيون شعار "لا غزة ولا لبنان.. نريد تنمية إيران"، ومع اندلاع الاحتجاجات مرة أخرى في جميع أنحاء إيران ، تصف أصوات من داخل البلاد أمة لا تعاني فقط من المصاعب الاقتصادية، بل تجاوزت أيضاً نقطة اللاعودة النفسية.

🔴Chants of JAVID SHAH all across Iran during these protests.



Please share so the world no longer can deny what the people of Iran want. This will shut up every Islamic Republic mouthpiece, agent, reformist, and puppet of the I.R Brotherhood. pic.twitter.com/BZaRGvQHfP — Savakzadeh (@Savakzadeh) December 31, 2025

تشير المقابلات مع ثلاثة متظاهرين مقيمين في طهران ومدن أخرى إلى أن ما بدأ كغضب من التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة قد تطور إلى رفض صريح لسلطة الجمهورية الإسلامية، وقال أحد المتظاهرين لصحيفة جيروزاليم بوست إن اقتصاد إيران "ريعي واحتكاري"، تهيمن عليه نخبة ضيقة متحالفة بشكل وثيق مع النظام.

الثروة والفرص تتركز بين كبار المسؤولين ورجال الدين النافذين وعائلاتهم وقادة الحرس الثوري الإسلامي.

وقال: "لقد تم ابتلاع الاقتصاد بأكمله"، مشيراً إلى النفوذ الاقتصادي المتزايد باستمرار للحرس الثوري الإيراني والعائلات القوية ذات الصلات بالنظام. وأضاف أن التضخم والبطالة والجوع "دمرت المجتمع"، مما جعل الاحتجاجات في الشوارع الملاذ الأخير لسكان منهكين.

ووفقاً له، فإن الاحتجاجات لا تتعلق بالأيديولوجيا بل بالبقاء على قيد الحياة.

إيرانيون يوافقون على تدخل اسرائيل!

قال: "هؤلاء أناس منهكون. الجميع يحتجون. الجميع في حالة حداد".

دعا معارضون إيرانيون إسرائيل إلى ضرب مراكز الحرس الثوري الإيراني

أعرب المتظاهر نفسه عن أمله في أن تنحاز إسرائيل إلى جانب الشعب الإيراني. وأبدى دعمه علناً لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ودعا إسرائيل إلى ضرب مراكز القمع التابعة للحرس الثوري الإيراني. وعلى الرغم من أن مثل هذه التصريحات غير شائعة، إلا أنها تعكس مدى الغضب الشعبي ، الذي يتجاوز الآن الحدود، في البحث عن حلول للقمع الداخلي.

ورفض متظاهر ثانٍ، طلب عدم الكشف عن مكانه، ادعاء النظام بأن الاضطرابات متجذرة فقط في المظالم الاقتصادية.

مع إقراره بتفاقم الفقر بشكل ملحوظ، أصرّ على أن المشكلة الأعمق متجذرة في النظام. وقال: "لم يعد الأمر يتعلق بقضايا محددة، بل هو منافٍ لمبادئ النظام نفسه".

وزعم أن سنوات من الوعود الفارغة من السياسيين الإصلاحيين أقنعت العديد من الإيرانيين بأن الانتخابات والتغيير التدريجي لا معنى لهما في ظل ما وصفه بـ "الديكتاتورية المطلقة".

أمة إسلامية على حساب الهوية الوطنية

اتهم النظام الحاكم بتفضيل رؤيته للأمة الإسلامية على الهوية الوطنية الإيرانية. وقال: "إنهم يكرهون الهوية والقومية الإيرانية، وقد نسوا الشعب الإيراني".

وجّه هذا المتظاهر انتقادات لاذعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، واصفاً الاحتجاجات بأنها تحدٍّ مباشر لسلطته. ويرى أن الرأي العام لم يعد ينظر إلى قادة إيران كمواطنين مضللين، بل كغزاة غرباء عن البلاد.

أكد المتظاهرون الثلاثة خلال المقابلات على خيط مشترك: الوضع الاقتصادي أصبح لا يُطاق.

تذكر أحدهم أنه قبل بضع سنوات فقط، كانت زيارة المقهى تكلف حوالي 10,000 تومان. أما اليوم، كما قال، فتكلف الزيارة نفسها ما بين 500,000 و700,000 تومان. أما اللحم، الذي كان يُعتبر في السابق سلعة أساسية، فيُباع الآن بما يقارب مليون تومان للكيلوغرام الواحد.

قال إن الحد الأدنى للأجور الشهرية يبلغ ما بين 12 و15 مليون تومان، ما يجعل الأسر عاجزة عن تحمل تكاليف الإيجار أو الطعام، ناهيك عن الرعاية الصحية أو التعليم. وأضاف: "الثلاجات فارغة، والجيوب خاوية. كل يوم، يزداد الناس فقراً".

كان معدل الانخفاض صادماً تقريباً بقدر حدته. فقد وصل التضخم إلى ما يقارب 50% في أقل من عقد من الزمان، مع حدوث أشد الارتفاعات حدة خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

العملة الإيرانية في حالة انهيار تام

انخفضت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي إلى أكثر من النصف في العام الماضي فقط، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات سرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.

قال متظاهر ثالث من طهران: "ما بدأ كعمل اقتصادي تحوّل إلى احتجاج ضد الحكومة". وأضاف: "الحكومة مسلحة حتى أسنانها، والشعب خالي الوفاض".

ومع ذلك، ورغم هذا الخلل، قال إن ثقة الجمهور بالنظام قد تلاشت. وادعى أن ما تبقى هو عد تنازلي قاتم نحو انهيار النظام في نهاية المطاف.

واختتم كلمته بأمل يشاركه فيه العديد من المتظاهرين: أن تسقط الجمهورية الإسلامية وأن تستعيد إيران يوماً ما كرامتها واستقرارها المفقودين.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الموجات الأخيرة من الاحتجاجات ستنجح حيث فشلت الانتفاضات السابقة. لكن الشهادات تشير إلى أن الاضطرابات في إيران لم تعد مدفوعة بارتفاع الأسعار أو أخطاء الحكومة فحسب.

إنه يعكس شرخاً أعمق بين الدولة والمجتمع - شرخاً يغذيه الانهيار الاقتصادي والقمع السياسي والشعور الجماعي بأن المستقبل قد سُلب.

ماذا يحدث في إيران الآن؟ حسب وكالات الأنباء

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بمقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 17 آخرين خلال هجوم على مركز للشرطة في محافظة لورستان غرب إيران. وذكرت وكالة فارس أن "المشاغبين دخلوا مقر الشرطة حوالي الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي) يوم الخميس ... واشتبكوا مع قوات الشرطة وأضرموا النار في عدة سيارات شرطة".

في وقت سابق، أفادت وكالة فارس ومنظمة هنغاو الحقوقية بوقوع وفيات في مدينة لوردجان بمحافظة شارمهال وبختياري. وأكدت السلطات وفاة شخص واحد في مدينة كهداشت غرب البلاد، وأفادت هنغاو بوفاة أخرى في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وتمثل الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تصعيداً كبيراً في الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد منذ أن بدأ أصحاب المتاجر الاحتجاج يوم الأحد على تعامل الحكومة مع الانخفاض الحاد في قيمة العملة وارتفاع الأسعار السريع.

أفادت وكالة فارس بمقتل شخصين في لوردجان خلال اشتباكات بين قوات الأمن وما وصفته بمتظاهرين مسلحين. وكانت الوكالة قد ذكرت سابقاً أن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم. وقال هينغاو إن عدداً من الأشخاص قُتلوا وجُرحوا هناك على يد قوات الأمن.

كما أعلن الحرس الثوري مقتل أحد أعضاء وحدة الباسيج شبه العسكرية التابعة له في مدينة كوهدشت وإصابة 13 آخرين، محملاً المتظاهرين المسؤولية واتهمهم باستغلال الاحتجاجات. وقال هينغاو إن الرجل، الذي سمته قوات الحرس أميرحسام خداياري فرد، كان يحتج وقُتل على يد قوات الأمن.

كما أفاد هينغاو بمقتل متظاهر بالرصاص يوم الأربعاء في محافظة أصفهان بوسط إيران.

لم تتمكن رويترز من التحقق من أي من تلك التقارير على الفور.

كما شهدت مدينة مرودشت في محافظة فارس الجنوبية احتجاجات يوم الخميس، وفقًا لما أفاد به موقع "هرانا" الإخباري المختص بشؤون النشطاء. وقال هنغاو إن متظاهرين اعتُقلوا يوم الأربعاء في محافظات كرمانشاه وخوزستان وهمدان الغربية.

لحظة حاسمة للحكام رجال الدين

يواجه الحكام الدينيون في إيران عقوبات غربية ألحقت ضرراً بالغاً باقتصاد يعاني أصلاً من تضخم يزيد عن 40%، وتفاقم الوضع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية في يونيو (حزيران) التي استهدفت البنية التحتية النووية والصاروخية الباليستية للبلاد وقيادتها العسكرية.

وقد ردت طهران على الاحتجاجات بعرض للحوار إلى جانب ردها الأمني.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني يوم الخميس إن السلطات ستجري حواراً مباشراً مع ممثلي النقابات العمالية والتجار، لكنها لم تقدم تفاصيل.

الباسيج هي قوة شبه عسكرية تطوعية موالية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وهي تابعة للحرس الثوري الإسلامي، الذي اتهم يوم الخميس المتورطين في الاضطرابات في كهداشت بـ"استغلال أجواء الاحتجاجات الشعبية".

إغلاق الحكومة

يتظاهر التجار وأصحاب المحلات والطلاب في عدد من الجامعات الإيرانية منذ أيام، وأغلقوا الأسواق الرئيسية. وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء عطلة رسمية بسبب برودة الطقس، ما أدى إلى إغلاق معظم أنحاء البلاد.

قامت السلطات في السنوات الأخيرة بقمع الاحتجاجات المتعلقة بقضايا تتراوح بين ارتفاع الأسعار والجفاف وحقوق المرأة والحريات السياسية، وغالباً ما كان ذلك من خلال إجراءات أمنية صارمة واعتقالات واسعة النطاق.

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات، ويعود ذلك أساساً إلى العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وقد أدت التوترات الإقليمية إلى حرب جوية استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو/حزيران، مما زاد من الضغط على مالية البلاد.

فقد الريال الإيراني حوالي نصف قيمته مقابل الدولار في عام 2025، حيث بلغ التضخم الرسمي 42.5% في ديسمبر.