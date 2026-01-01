لقي نحو 40 شخصًا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 115 آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في حانة مكتظة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، في منتجع كران-مونتانا الجبلي الواقع في جبال الألب، وفق ما أعلنت عنه الشرطة السويسرية اليوم، 1 كانون الثاني (يناير) 2026.

وأكدت السلطات أنّ معظم الضحايا من الشباب، مضيفة أنّ عملية التعرف على الهويات قد تستغرق عدة أيام بسبب حالة بعض الجثث.

تقع كران-مونتانا في واحدة من أرقى مناطق جبال الألب السويسرية، وتشتهر بإطلالاتها الخلابة الممتدة من ماترهورن حتى مون بلان، وتُعد وجهة مفضلة للسياح الأثرياء ومحبّي التزلج.

الحريق اندلع في حانة تُدعى Le Constellation، حيث كانت تقام سهرة احتفالية مع اقتراب منتصف الليل. وانتشرت مشاهد الذعر في مقاطع فيديو تُظهر لحظات اندلاع النيران وتدافع الحضور للهروب من المكان.

وقال قائد الشرطة في منطقة "كانتون فاليه" جنوبي غرب سويسرا، فريدريك جيسلير، للصحفيين: "يُعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم".

وهرعت الشرطة وأجهزة الإطفاء والإنقاذ إلى المنتجع، الذي يعد أحد أبرز وجهات التزلّج في أوروبا.

وقالت شرطة "كانتون فاليه"، في بيان، إن "حريقاً مجهول السبب" اندلع في حانة بالمنتجع عادة ما تستقطب السياح بأعداد كبيرة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الحريق اندلع في حانة "لو كونستيلاسيون"، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 300 شخص، فضلاً عن 40 تتسع لهم الشرفة، وفق الموقع الإلكتروني للمنتجع.

وأشار المتحدث إلى أن نحو مئة شخص كانوا موجودين هناك، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا ألسنة لهب تجتاح الحانة، وأشخاصاً يركضون ويصرخون في الظلام.

وقال بيان الشرطة السويسرية: "لقي أشخاص عدة حتفهم وأصيب آخرون"، واصفاً الحادث بأنه "خطير"، مشيراً إلى أن "استجابة طارئة واسعة النطاق جارية".

وتابع البيان: "توجّهت على الفور قوة كبيرة من الشرطة وعناصر الإطفاء وعمال الإنقاذ إلى المكان، لمساعدة الضحايا الكثيرين...والعملية مستمرة".

ولا تزال سيارات الإسعاف موجودة أمام الحانة بعد ساعات من اندلاع الحريق، فيما تبدو النوافذ محطّمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن حصيلة القتلى قد تبلغ نحو 40 قتيلاً، فضلاً عن نحو مئة مصاب.

جنسيات مختلفة

EPA شوهدت الشرطة خارج المبنى في الساعات التي تلت الانفجار

أفادت السطات السويسرية بأن الضحايا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ويجري العمل على تحديد هوياتهم، مشيرة إلى أن معظم المصابين يعانون من إصابات بالغة وحروق شديدة.

وأضافت أنه تم إرسال حوالي 10 مروحيات و40 سيارة إسعاف ونحو 150 مسعفاً إلى موقع الحادث.

وأوضحت أن وحدة العناية المركزة في مستشفى "فاليه" المحلية ممتلئة الآن، ويتم نقل المرضى إلى أماكن أخرى لتلقي علاج متخصص للحروق.

ما سبب الحريق؟

لا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الآن، وفق الشرطة السويسرية، التي كانت قد صرحت في البداية بوقوع انفجار. واستبعد المدعي العام المحلي أن يكون الحريق ناجماً عن هجوم.

لكن وسائل إعلام سويسرية أشارت إلى أن الحريق ربما اندلع عند استخدام مؤثرات نارية، خلال حفل موسيقي.

وتقول مراسلة بي بي سي من موقع الحادث، سيلفيا كوستيلو، إن حانة "لو كونستيلاسيون" تشتهر بين الشباب حيث يرتادونها لمشاهدة مباريات كرة القدم.