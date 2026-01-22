إيلاف من تل أبيب: رفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني والعسكري إلى أقصى درجاته، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المؤشرات على احتمال إقدام الولايات المتحدة على خطوة عسكرية ضد إيران، وفق ما أفادت به تقارير صحفية إسرائيلية.

وذكرت صحيفة هآرتس أن قرار الاستنفار الواسع داخل المؤسسة الأمنية والدفاعية الإسرائيلية جاء على خلفية مخاوف متنامية لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم موقفه فعلياً بشأن توجيه ضربة استراتيجية لطهران. وبحسب التقديرات المتداولة، فإن تنفيذ هذه الضربة قد يتم خلال أيام قليلة، ما ينذر بانفجار واسع قد يطال مجمل المنطقة.

وتشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن أي هجوم أميركي على إيران سيدفع القيادة في طهران إلى دراسة خيارات الرد بعناية، وسط قلق إسرائيلي خاص من احتمال لجوء إيران إلى توسيع دائرة المواجهة عبر استهداف إسرائيل بشكل مباشر، من خلال إطلاق صواريخ على مواقع حساسة، سواء كبديل عن الرد على المصالح الأميركية أو كجزء منه.

في المقابل، شدد مسؤولون رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي على أن رفع حالة الجاهزية لا يستند إلى يقين حاسم بأن إيران ستضع إسرائيل في صدارة أهداف ردها. وأوضحوا أن الإجراءات الحالية تندرج ضمن إطار الاحتراز والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي وتشديد إجراءات حماية الجبهة الداخلية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة زخماً غير مسبوق من التحركات السياسية والعسكرية، بالتزامن مع سعي إدارة ترامب إلى إعادة رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط مع بداية العام الثاني من ولايته الجديدة، وهو ما يضع المنطقة والعالم أمام مرحلة من الترقب الحذر لما قد تحمله الأسابيع والأشهر المقبلة.

