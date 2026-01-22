إيلاف من الرباط: وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بدافوس بسويسرا، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام، وذلك خلال حفل ترأسه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

بتعليمات من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة اليوم الخميس بدافوس بسويسرا، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام، خلال حفل ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.#المغرب #الملك_محمدالسادس #دونالدترامب #مجلسالسلام #viral #SL pic.twitter.com/2AmwHHm6HV — Hespress هسبريس (@hespress) January 22, 2026

ويأتي هذا التوقيع على إثر موافقة الملك محمد السادس على الانضمام كعضو مؤسس، إلى هذه المبادرة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة والرامية إلى "المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم".

وكان المغرب والبحرين أول بلدين يوقعان على هذا الميثاق، وأعلن الرئيس ترامب على إثر ذلك أن الميثاق دخل رسميا حيز التنفيذ، إيذانا بالإحداث الرسمي لمجلس السلام. وشهد حفل توقيع ميثاق مجلس السلام، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مشاركة نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء شؤون خارجية الدول الموقعة، ومنها على الخصوص، تركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر وإندونيسيا وأذربيجان والأرجنتين.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية.