  • العدد 8811 الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • آخر تحديث 07:36:44 GMT
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إيلاف
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مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا

اليابان

elaphالدراج الايطالي لوكا ماريني خلال تجارب جائزة الولايات المتحدة الكبرى للدراجات النارية فئة موتو جي بي. أوستن، تكساس، في 28 اذار/مارس 2025

موتو جي بي: الإيطالي ماريني يتعرض لحادث خطير خلال تجارب في اليابان

أ. ف. ب.
elaphسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (وسط) يحتفل بفوزه في سباق جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا في السادس من نيسان/أبريل 2025

جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن يحقق فوزه الأول هذا الموسم أمام ثنائي ماكلارين

أ. ف. ب.
elaphرضوان علي الحسن

اليابان: مهد الإبداع وحلم كرة القدم العالمية

رضوان علي الحسن
elaphأحمد الشمراني

نقطة اليابان

أحمد الشمراني - عكاظ السعودية
elaphأحمد الصراف

الرابط السري.. بين الكويتي والياباني

أحمد الصراف - القبس الكويتية
elaphجانب من جلسة المحادثات اليابانية البريطانية في طوكيو

بريطانيا واليابان لشراكة استراتيجية اقتصادية

نصر المجالي
elaphمعبد إزومو تايشا - Getty Images

هذه المدينة اليابانية ملاذ العشاق والباحثين عن شريك الحياة

بي. بي. سي.
elaphدونالد ترامب وزوجته إيفانا ينزلان من يخته في نيويورك عام 1988 - Getty Images

كيف أشعلت اليابان شرارة حب ترامب للرسوم الجمركية الذي دام 40 عاماً؟

بي. بي. سي.
elaphطائرات ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا في طوكيو في 26 ديسمبر 2024

حوادث السفر تتوالى: "الخطوط اليابانية" تضرب ذيل "دلتا" في مطار أميركي

هالة راضي
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