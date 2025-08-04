إيلاف من طوكيو: من ينفق 10.1 مليون دولار على حقيبة يد قديمة؟ وماذا قال عن مشاعره بعد اتمام عملية شراء أغلى حقيبة يد في التاريخ؟ إنه الياباني شينسوكي ساكيموتو، قطب إعادة البيع، هو من دفع ثمن حقيبة هيرميس بيركين الأصلية من مكان بعيد عن العالم الشهر الماضي، جاعلاً هذه القطعة الفنية الثمينة أغلى حقيبة في التاريخ.

ولكنه وفقاً لتقرير "نيويورك بوست" لا يزال يتعافى من هذه التجربة.

فقد هزت مبيعات حقيبة هيرميس بيركين الأصلية عالم المزادات، والآن يتحدث قطب طوكيو الذي يقف وراء هذا الإسراف الصادم، حيث يقول :"كانت أغلى عملية شراء قمت بها على الإطلاق لقطعة واحدة"، هذا ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة فالوينس هولدينجز، وفقًا لشبكة سي إن إن CNN . وتابع :""كان الأمر مثيرًا للغاية، ولكنه أصابني بالغثيان حقًا".

اشترى ساكيموتو النموذج الأولي للحقيبة من عام 1984، والمصممة للفتاة البريطانية الشهيرة جين بيركين - الممثلة والمغنية والعارضة وأيقونة الأسلوب الباريسي.

تم بيع الحقيبة الشهر الماضي في دار سوثبي للمزادات في باريس في حرب مزايدة بين 9 أطراف مما أدى إلى ارتفاع السعر النهائي إلى عنان السماء، وانتهى الأمر بسبعة ملايين يورو. ومع إضافة الرسوم، أنفق ساكيموتو أكثر من عشرة ملايين دولار على هذه الحقيبة الجلدية السوداء الجميلة.

وتابع ساكيموتو، البالغ من العمر 43 عامًا، الأحداث الدرامية عبر الهاتف من مكتبه في طوكيو، قائلاً :"كنا على وشك الوصول إلى أقصى حدودنا، لكن في تلك الدقائق القليلة كنا نخطط لكيفية إلحاق ضرر نفسي بخصومنا وإجبارهم على الاستسلام، كان علي أن أكون عدوانياً".

بالطبع، لم يكن عشاق الرفاهية هم من يتحملون التكلفة. يقول ساكيموتو إن عملية الشراء - التي تمت تحت إشراف شركته، وليس شخصيًا - كانت استثمارًا استراتيجيًا ، وليس بذخًا عاطفيًا.

وأوضح أنه كان من المؤكد أن العرض الفائز سيحطم الرقم القياسي، وهو ما يعني أنه سيتم الإعلان عنه في جميع أنحاء العالم.

لكن لا تتوقع أن تجد هذه الحقيبة في خزانة شخص آخر، حيث يصر ساكيموتو على أنها ليست للبيع، وفي الواقع، من المرجح أن ترتفع التكلفة أكثر بسبب رسوم الشحن والاستيراد، والتي من المتوقع أن تضيف مليوني دولار أخرى إلى الفاتورة النهائية.

وبدلاً من ذلك، يخطط لمشاركة المحفظة الثمينة مع العالم، وإبقائها معروضة للعامة - وليس مخبأة.

قال ساكيموتو: "الهدف من الفوز بهذا العمل الفني ليس جعله ملكية خاصة للأثرياء، بل خلق نموذج ملكية جديد - لشركات مثل شركتنا وللمجتمع يتشاركانه معًا. نريد الحفاظ عليه في المستقبل ومشاركته مع الجميع".

وأضاف أن التعرف على إرث جين بيركين الخيري ساعده على الشعور بالارتباط بمهمتها، مضيفاً :"لقد شعرت بأن لدي ارتباطًا قويًا للغاية مع هؤلاء الأشخاص مثل جين بيركين، ودورهم كسفراء، وهو ما يتوافق حقًا مع فلسفة عمل شركتنا."

وقبل أن تخطف هذه الحقيبة القياسية من سلسلة بيركين الأضواء، كانت أغلى حقيبة تم بيعها على الإطلاق في مزاد هي حقيبة Himalaya Crocodile Birkin - والتي جلبت مبلغًا مذهلاً قدره 450 ألف دولار ، في عام 2022.

========

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.