إيلاف من نيويورك: أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن جاكرتا تفوقت على طوكيو لتصبح المدينة الأكثر سكانا في العالم، وذلك باستخدام معايير جديدة لإعطاء صورة أكثر دقة عن التوسع الحضري السريع الذي يقود نمو المدن الكبرى.

ويبلغ عدد سكان العاصمة الإندونيسية 42 مليون نسمة، وفقا لتقديرات قسم السكان التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها "آفاق التحضر العالمي 2025" الذي نشر هذا الشهر.

تليها جاكرتا العاصمة البنغلاديشية دكا، التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة. أما طوكيو، التي تُعرفها الدراسة بأنها مدينة ضخمة تضم ثلاث محافظات مجاورة، والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، فقد تراجعت إلى المركز الثالث.

ويتناقض هذا بشكل كبير مع تقرير الأمم المتحدة السابق لعام 2018، الذي وضع العاصمة اليابانية في الصدارة بعدد سكان يبلغ 37 مليون نسمة، وفقاً لتقرير "الغارديان".

طفرة المواليد في اليابان بين السكان المولودين في الخارج تسلط الضوء على القنبلة الديموغرافية الموقوتة. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن التحول في التصنيف هو نتيجة لمنهجية جديدة أكثر اتساقًا في طريقة تصنيف المدن والبلدات والمناطق الريفية.

قال باتريك جيرلاند، رئيس قسم تقديرات وتوقعات السكان في إدارة الأمم المتحدة، إن التقييمات السابقة التي اعتمدت على بيانات من دول تستند إلى تعريفات متباينة للغاية كانت تميل إلى إعطاء الأولوية لمدينة طوكيو.

وأضاف جيرلاند: "يوفر التقييم الجديد ترسيمًا أكثر قابلية للمقارنة دوليًا للامتداد الحضري، استنادًا إلى معايير سكانية وجغرافية مكانية مماثلة".

تضاعف عدد سكان المدن أكثر من الضعف منذ عام 1950، عندما كان سكانها يُشكلون 20% من سكان العالم البالغ عددهم 2.5 مليار نسمة، وفقًا للتقرير. أما الآن، فهم يُشكلون ما يقرب من نصف سكان الكوكب البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يحدث ثلثي النمو السكاني العالمي في المدن، ومعظم الثلث المتبقي في المدن.

33 مدينة في العالم سكانها 10 ملايين أو أكثر

لقد تضاعف عدد المدن الكبرى ــ التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة على الأقل ــ أربع مرات من ثماني مدن في عام 1975 إلى 33 مدينة في عام 2025.

من بين المدن العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان، تقع تسع مدن في آسيا - جاكرتا، دكا، طوكيو، نيودلهي، شنغهاي، قوانغتشو، مانيلا، كولكاتا، وسول، فضلاً عن القاهرة التي تقع في أفريقيا.

يتوزع سكان منطقة طوكيو الكبرى، البالغ عددهم 33 مليون نسمة، على مساحة واسعة تشمل محافظات سايتاما وتشيبا وكاناغاوا المحيطة بها. وتشمل هذه الأخيرة مدينة يوكوهاما، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.

وبحسب حكومة منطقة طوكيو الكبرى، يبلغ عدد سكان الأحياء الخاصة الـ23 والمدن الأصغر الـ26 التي تشكل ما يمكن تسميته "طوكيو الحقيقية" حاليا ما يزيد قليلا على 14 مليون نسمة، مقارنة بـ 13.2 مليون نسمة قبل عقد من الزمان.

تباطأت الهجرة الصافية إلى العاصمة اليابانية خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تعافت منذ ذلك الحين، مدفوعة بتدفق الشباب الباحثين عن فرص العمل والتعليم، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية.

