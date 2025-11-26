إيلاف من واشنطن: نشرت وسائل الإعلام والمواقع وحسابات السوشيال ميديا الأميركية صورة لمطلق النار في واشنطن، والذي أصاب عناصر من الحرس الوطني الأميركي، بالقرب من البيت الأبيض.

وظهر مطلق النار في صورة بدا خلالها مجرداً من ملابسه، وهو في طريقه إلى سيارة الإسعاف، وانهالت التعليقات على الحسابات التي نشرت الصورة، وسط توقعات وتخمينات مسبقة بأنه مسلم وشرق أوسطي، بناء على ملامحه الشكلية.

أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال 500 عضو إضافي من الحرس الوطني إلى واشنطن بعد إطلاق النار على قوات الحرس، بحسب ما أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث الأربعاء.

وقال هيغسيث إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه إرسال أعضاء الحرس.

وبحسب آخر تحديث للحكومة، يوجد حاليا 2188 جنديا مخصصين لقوة المهام المشتركة العاملة في المدينة.

وبالعودة إلى تفاصيل الحادثة، فقد تعرض عناصر من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية، كانا في مهمة بالعاصمة، لإطلاق نار يوم الأربعاء على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض في عمل عنيف.

صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وعمدة واشنطن مورييل باوزر، بأن أفراد الحرس الوطني (اثنان) تم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. وأوضحت باوزر أنهما كانا ضحايا "إطلاق نار مُستهدف". ووفقاً لتقارير غير رسمية فقد ليقيا مصرعهما.

استهداف مباشر من المسافة "صفر"؟

وكشفت مصادر في جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عنصري الحرس الوطني في الولايات المتحدة بشكل مباشر، ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن المصادر أن مطلق النار استهدف عنصري الحرس الوطني بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن المشتبه به "اقترب من الحراس مستهدفا إياهم، فأطلق النار أولا على أحد الحراس الذي كان على بعد أمتار قليلة"، وهو ما يمكن وصفه وفقاً للتقارير الأولية بأنه قتل من المسافة صفر. وتابعت المصادر: "إن المشتبه به أطلق النار بعد ذلك على الحارس الآخر الذي حاول التسلل خلف ملجأ محطة الحافلات".

وأضاف المصدر أن المشتبه به لا يتعاون مع المحققين، ولم تكن بحوزته أي هوية وقت اعتقاله.

غضب ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن اثنين من أفراد الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار وقع قرب البيت الأبيض، متوعدًا الجاني بدفع الثمن.

وكتب ترامب عبر حسابه في منصة "ترو سوشال": "إن الحيوان الذي أطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، سيدفع ثمنا باهظا على أي حال".

وأضاف ترامب: "رحم الله الحرس الوطني وأفراد الجيش وجهاز إنفاذ القانون. أنا، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وكل من له علاقة بمكتب الرئاسة، أدعمكم".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن الرئيس ترامب تم إطلاعه على حادث إطلاق النار.

وأوضحت ليفيت في بيان: "البيت الأبيض على علم ويراقب هذا الوضع المأساوي عن كثب".