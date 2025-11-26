إيلاف من هونغ كونغ: لقي ما لا يقل عن 36 شخصا حتفهم بعد اندلاع حريق في ثلاثة مبان من مجمع سكني شاهق الارتفاع في هونج كونج يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير متعددة عن أشخاص محاصرين داخل منازل في مجمع محكمة وانج فوك، الواقع في منطقة تاي بو شمال هونغ كونغ.

BREAKING: At least 36 people killed, 279 missing after fire rips through apartment buildings in Hong Kong, official says pic.twitter.com/HGW9AfTFQ1 — BNO News (@BNONews) November 26, 2025

ويواصل رجال الإطفاء العمل لاحتواء الحريق الهائل وسط أعمدة دخان كثيفة. وأظهر فيديو مباشر من موقع الحادث رجال الإطفاء وهم يوجهون نفاثات من الماء نحو النيران من سلالم على شاحنات الإطفاء. وأفادت التقارير أن رجل إطفاء واحد على الأقل كان من بين القتلى.

وانج فوك كورت هو مجمع سكني مكون من 2000 وحدة مكونة من ثمانية كتل في المجموع.

اندلع الحريق في الساعة 2.51 مساء بالتوقيت المحلي وتم رفع درجة الإنذار إلى مستوى حريق رقم 5، وهو أعلى مستوى من الخطورة، بحسب إدارة الإطفاء. وقالت حكومة هونغ كونغ إن سبعة أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفيين لتلقي العلاج.

وقالت إن من بين هؤلاء "أربعة أشخاص تم إعلان وفاتهم، واثنان في حالة حرجة وشخص واحد في حالة مستقرة".

في شهر مارس (آذار) من هذا العام، أعلنت هونغ كونغ أنها ستقوم بالتخلص التدريجي من استخدام السقالات المصنوعة من الخيزران في البناء، مع استخدام الإطارات المعدنية بدلاً من 50% من أعمال البناء.

تُعد المدينة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. تقع تاي بو بالقرب من حدود الصين القارية، ويسكنها حوالي 300 ألف نسمة. ويعتقد أن الحريق انتشر عبر سقالات الخيزران الموجودة على الواجهة الخارجية للمباني.

وفي آخر حصيلة لقي ما لا يقل عن 36 شخصا حتفهم، وأفادت التقارير أيضًا أن 279 شخصًا لا يمكن الاتصال بهم وأن 29 شخصًا يتواجدون في المستشفى.

وأكدت هيئة التعليم الصينية أن 6 مدارس على الأقل سوف تتأثر بسبب الازدحام المروري الناجم عن الحريق.

وقد أعرب الرئيس شي جين بينغ عن تعازيه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، وحث على بذل "أقصى الجهود" لإخماد الحريق وتقليل الخسائر.

وهذا أسوأ حريق تشهده المدينة منذ مقتل 41 شخصا في مبنى تجاري في كولون عام 1996، والذي تبين لاحقا أنه نجم عن أعمال لحام أثناء أعمال التجديد.

وجاء في بيان حكومي صدر يوم الأربعاء أن "جميع الدوائر الحكومية تقدم المساعدة الكاملة للسكان المتضررين من الحريق، وتعطي الأولوية لسلامة ورفاهية الجمهور". وقد دعا الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء.