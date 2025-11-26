إيلاف من لندن: قالت تقارير إن مراهقين رفعا دعوى قضائية ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.

وأدرج مراهقان، يبلغان من العمر 15 عامًا، هما نوح جونز ومايسي نيلاند، كمدعين في هذه الدعوى القضائية. وتأتي هذه الدعوى قبل أسبوعين من دخول القانون الرائد الذي يمنع من هم دون سن 16 عامًا من الوصول إلى منصات مثل تيك توك حيز التنفيذ.

تُنظم هذه الدعوى مجموعة حملة "مشروع الحرية الرقمية"، التي أعلنت يوم الأربعاء أنها بدأت إجراءات في المحكمة العليا الأسترالية في محاولة لعرقلة القانون.

ومن المقرر في أستراليا إلغاء أكثر من مليون حساب لمراهقين دون سن السادسة عشرة عند بدء الحظر على منصات مثل يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، وإنستغرام في 10 ديسمبر.

ويزعم مشروع الحرية الرقمية أن الحظر "يسلب" الشباب الأستراليين حريتهم في التواصل السياسي، وهو حق ضمني في الدستور. ولا تتمتع أستراليا بحق صريح في حرية التعبير. وورد في البيان: "هذا التشريع مُفرطٌ للغاية".

لا ينبغي إسكاتنا

وأضافت الآنسة نيلاند أن القانون سيمنع الشباب من مشاركة آرائهم عبر الإنترنت. وقالت: "الشباب مثلي هم ناخبو الغد... لا ينبغي إسكاتنا. الأمر أشبه برواية أورويل "1984"، وهذا يُخيفني".

وبعد انتشار خبر الطعن القانوني، قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز إن حكومة يسار الوسط في البلاد، بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، لن تتراجع أمام التهديدات والطعون القانونية.

قالت السيدة ويلز: "على الرغم من تلقينا تهديدات وتحديات قانونية من أشخاص ذوي دوافع خفية، إلا أن حكومة حزب العمال الألباني لا تزال تقف بثبات إلى جانب الآباء، وليس إلى جانب المنصات".

وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن يوتيوب هدد أيضًا برفع دعوى قضائية على أساس أن الحظر يُعيق التواصل السياسي.

وتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا حول العالم عن كثب جهود أستراليا لتطبيق الحظر، وهو أحد أشمل الجهود العالمية لمراقبة وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أُقرّ الحظر كقانون في نوفمبر من العام الماضي، ويحظى بدعم غالبية الأستراليين، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

رئيس مشروع الحرية الرقمية هو جون روديك، عضو الحزب الليبرالي في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز.

وأفادت الحكومة الأسترالية بأن الأبحاث أظهرت أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يضر بالمراهقين، بما في ذلك نشر معلومات مضللة، وتشجيع التنمر، وتصوير صور مسيئة لجسد الإنسان.

وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل للحظر غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (24.4 مليون جنيه إسترليني).