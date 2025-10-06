إيلاف من لندن: في حادثة نادرة وصادمة تضرب أستراليا المعروفة بقوانينها الصارمة للأسلحة، أصيب عشرون شخصاً، أحدهم في حالة خطرة، الأحد، بعد أن أطلق رجل ستيني وابلاً من الرصاص بشكل عشوائي في شارع مكتظ بمدينة سيدني.

وقال ستيفن باري، من شرطة نيو ساوث ويلز، إن المسلح أطلق ما بين 50 و100 طلقة نارية "بلا أي تمييز" على السيارات المارة، بما في ذلك مركبات الشرطة، مما تسبب في حالة من الذعر وتحطم الزجاج الذي أدى لإصابة 19 شخصاً بجروح ناجمة عن الشظايا.

وبعد عملية استمرت ساعتين، تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به وتوقيفه داخل إحدى الشقق، حيث نُقل لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات تعرض لها أثناء عملية الاعتقال.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان النقاش حول قوانين الأسلحة في أستراليا، حيث تُعد عمليات إطلاق النار الجماعي نادرة للغاية. فمنذ مذبحة تسمانيا عام 1996، التي راح ضحيتها 35 شخصاً، فرضت البلاد حظراً صارماً على الأسلحة الآلية وشبه الآلية، مما جعل حادثة الأحد خرقاً أمنياً خطيراً يثير قلق السلطات والمجتمع.