إيلاف من واشنطن: قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن عنصرين يرتديان الزي العسكري ويُعتقد أنهما من الحرس الوطني الأميركي، تعرّضا لإطلاق نار وسط العاصمة واشنطن، على بُعد بضعة شوارع فقط من البيت الأبيض.

وقالت مصادر أميركية إن الرئيس دونالد ترامب يتابع الحدث، وقد تم إصدار أوامر بإغلاق البيت الأبيض وتأمين محيطه تحسباً لتطورات الموقف من الناحية الأمنية.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

ووفقاً لمصادر غير رسمية فقد أسفر الحادث عن مقتل عنصرين من الحرس العسكري بالرصاص، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، فضلاً عن احتجاز شخص واحد حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في محيط شارعي 17 و"آي" في منطقة تشهد إجراءات أمنية مكثفة عادة، فيما لم تُعرف بعد دوافع إطلاق النار أو حالة الجنديين بدقة.

وأكدت شرطة العاصمة في بيان أنها موجودة في موقع الحادث، داعيةً السكان والزوار إلى تجنّب المنطقة بينما تعمل فرق الطوارئ على "تأمين المكان" والتحقق من ملابسات الهجوم، وفق ما نشرته على منصة "إكس".

وتشهد المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض عادة انتشارًا واسعًا لوحدات الشرطة والأمن الفيدرالي، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث وهوية المنفذ أو المنفذين.

وأُخطر الرئيس دونالد ترامب بالتطورات بينما كان في منتجعه مار-أ-لاغو بفلوريدا، مع تأكيد البيت الأبيض أن المجمع الرئاسي نفسه لم يكن هدفاً مباشراً. القضية لا تزال تحت التحقيق والتطورات مستمرة.