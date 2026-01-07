إيلاف من لندن: لا يسعى الكريسبريد لإبهارك، إنه فقط يقدّم القرمشة المثالية. منخفض الدهون، غني بالألياف، ومتعدد الاستخدامات بلا حدود، يشكّل الكريسبريد قاعدة حيادية يمكن تنسيقها كما تشاء. يمكنك تناوله مع الزبدة والجبن، أو إضافة شرائح الأفوكادو، أو تحويله إلى خيار حلو مع العسل. يناسب وجبة الإفطار، الغداء، أو حتى كوجبة خفيفة مباشرة من العلبة. بلا زينة زائدة ولا مبالغة، فقط قرمشة مُرضية صمدت أمام اختبار الزمن.

وصفة كريسبريد منزلية سهلة

المكونات:

- 75 غ زيت بذور اللفت

- 1.5 دسل سكر

- 1 دسل شوفان

- 1 دسل بذور القرع

- 1 دسل سمسم

- 1 دسل بذور دوار الشمس

- 1 دسل بذور الكتان

- ملعقة كبيرة دقيق

- ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

طريقة التحضير:

اخلط جميع المكونات الجافة في وعاء، ثم أضف الزيت وامزج جيدًا.

ضع كُتلًا صغيرة من الخليط على صينية خبز باستخدام ملعقتين صغيرتين.

اخبز في فرن مُسخّن مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة تقارب 10 دقائق.

