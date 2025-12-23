إيلاف من دبي: كشفت منصة “تيست أطلس” (TasteAtlas) العالمية الشهيرة، المتخصصة في تصنيف فنون الطهي وتوثيق التراث الغذائي، عن قائمتها المرتقبة لـ “أفضل 100 مطبخ في العالم” للفترة 2025-2026.

وقد حافظت مطابخ البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً الإيطالية واليونانية والتركية، على مكانتها المرموقة في صدارة القائمة، وذلك بناءً على تصنيف شامل استند إلى تقييمات الجمهور وآراء خبراء الغذاء حول العالم، وعلى الرغم من تميز بعض المطابخ العربية، وخاصة في المغرب وبلاد الشام، إلا أن التوب 10 لأفضل مطابخ العالم بلا وجود لأي مطبخ عربي.

وتربع المطبخ الإيطالي على القمة محتلاً المركز الأول، وهي ليست مفاجأة، فالمطبخ الإيطالي في الصدارة بصورة شبه دائمة، حيث يستمد قوته من الإرث الروماني العريق، ويشتهر عالمياً بأطباق العجين مثل المعكرونة والبيتزا، وتنوع الصلصات، فضلاً عن حلوياته الأيقونية مثل التيراميسو والكانولي.

وجاء المطبخ اليوناني وصيفاً في المركز الثاني، متميزاً بمنتجات البحر الأبيض المتوسط والمأكولات البحرية الطازجة، مع وجود قواسم مشتركة عديدة تجمعه بالمطبخ التركي.

أما أمريكا اللاتينية فقد سجلت حضوراً قوياً عبر المطبخ البيروفي الذي حل ثالثاً، بفضل بنيته المتعددة الثقافات التي تمزج تقاليد السكان الأصليين بنكهات المهاجرين.

تلاه المطبخ البرتغالي في المركز الرابع بجمعه بين الزراعة التقليدية وفنون الطهي الحديثة، ثم المطبخ الإسباني خامساً، المعروف بأطباق “التاباس” و”الباييليا”، وتميز إقليم الباسك بمأكولات الأسماك والفطر.

وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المطبخ الياباني في المركز السادس، حيث يُعرف بقلة استخدام الدهون والبهارات واعتماده على الأرز والأسماك ومنتجات مثل “الميسو”، مع إيلاء اهتمام بالغ للتوازن الجمالي في التقديم.

وفي المركز السابع، واصل المطبخ التركي تألقه العالمي محافظاً على موقعه ضمن العشرة الأوائل.

وأشار “تيست أطلس” إلى أن هذا المطبخ يعكس ثراء منطقة الأناضول، مسلطا الضوء على أبرز ما يميزه مثل “الفطور التركي” التقليدي، والفستق العنتابي، وطبق “دجاج توبكابي“، وشاورما “تومبيك”، بالإضافة إلى الكاليماري المقلي.

واختتمت قائمة العشرة الأوائل بـ المطبخ الصيني في المركز الثامن، الذي يعتمد فلسفة “الين واليانغ” لتحقيق التوازن بين اللون والرائحة والقوام، يليه المطبخ الفرنسي تاسعاً بتاريخه العريق الذي يعود للعصور الوسطى وتقنياته الرفيعة في الصلصات والحلويات مثل “الماكرون” و”السوفليه”.

وأخيراً، حل المطبخ الإندونيسي عاشراً، عاكساً التنوع الثقافي للبلاد عبر مزيج فريد من النكهات الحارة والحامضة والحلوة، مع اعتماد كبير على حليب جوز الهند والفول السوداني.