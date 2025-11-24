إيلاف من نيويورك: أصبحت المشروبات غير الكحولية الاحتفالية هي القاعدة في حفلات العطلات حيث يتجنب الجيل Z والأجيال الشابة بصفة عامة بشكل متزايد المشروبات الكحولية، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

يتزايد عدد الأميركيين الذين يستبدلون الكوكتيلات والمشروبات الكحولية بالمشروبات غير الكحولية المبتكرة - وتشير الأرقام إلى أن هذا التحول في تصاعد وسوف يستمر.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ما يقرب من نصف الأميركيين يفضلون الآن المشروبات غير الكحولية على مائدة المناسبات والأعياد.

فقد ارتفعت مبيعات المشروبات الخالية من الكحول بنسبة 22% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم السوق مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لبيانات نيلسن.

الجيل الشاب يعيد تشكيل قطاع المشروبات

يعود ذلك إلى أن شاربي المشروبات الأصغر سنًا، وخاصةً جيل الألفية والجيل Z، يُعيدون تشكيل سلوك المستهلكين في قطاع المشروبات. وموسم عيد الشكر ليس استثناءً.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن المضيفين، من خلال تقديم المشروبات غير الكحولية، يتوافقون مع تفضيلات الضيوف الأصغر سنا ويعكسون التحولات الاجتماعية الأوسع التي تعمل بالفعل على إعادة تعريف كيفية احتفال الأميركيين.

قال سام هاريس، مدير المشروبات في مطعم موهونك ماونتن هاوس في وادي هدسون بنيويورك، لشبكة فوكس نيوز إنه في حين تكتسب المشروبات غير الكحولية شعبية متزايدة، فإن الكوكتيلات التقليدية لا تزال تسجل حضورها في موسم العطلات. وبحسب استطلاعات حديثة، فإن ما يقرب من نصف الأميركيين يفضلون الآن المشروبات غير الكحولية على المشروبات الكحولية في التجمعات خلال العطلات.

قالت خبيرة خلط المشروبات جينيفر برايان، المقيمة في ولاية كنتاكي، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "تجد المشروبات غير الكحولية طريقها إلى المزيد والمزيد من القوائم كل يوم، وهذا صحيح".

"عندما بدأت لأول مرة بمشاركة وصفات الكوكتيلات غير الكحولية منذ حوالي خمس سنوات، كان العديد من الأشخاص لا يزالون يعتبرونها فكرة ثانوية - شيء تصنعه للسائق المعين أو لصديقة حامل"، قالت ناتالي باتاليا، وهي صانعة محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضيف :"الآن، أصبحت المشروبات غير الكحولية خيارًا حقيقيًا." وبالنسبة للكثيرين، يعكس تزايد حبّ المشروبات غير الكحولية هدفًا بسيطًا، وهو الشعور بالراحة والتواصل. ويرتبط ازدياد الخيارات الخالية من الكحول بتركيز أوسع على العافية واليقظة الذهنية.

وقال بريان من كنتاكي إن الناس يتجنبون تناول الكحول لأسباب مختلفة، بما في ذلك الاختيار الشخصي والأهداف الصحية.

قال ديريك براون، مؤسس شركة درينك كومباني، ومقرها واشنطن العاصمة، وخبير في الكوكتيلات الخالية من الكحول ومنخفضة الكحول، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "أضافت المشروبات غير الكحولية خيارًا، وهو ما يصب في صميم ما يسعى إليه المؤيدون أمثالي". وأضاف: "قد يكون الضغط الاجتماعي في تراجع، لكنه لا يزال راسخًا في ثقافتنا".

الشعور المتزايد بالراحة.. لا تخجل من قول "لا"

ويعكس هذا التحول أيضًا شعورًا متزايدًا بالراحة عند قول "لا، شكرًا" دون إصدار أحكام، وخاصة بين الأجيال الشابة. وتحظى المشروبات غير الكحولية بانتشار واسع على تطبيق TikTok، مما يؤشر إلى تأثير السوشيال ميديا في انتشار موجة تفضيل المشروبات غير الكحولية.

يشارك المبدعون مثل باتاجليا في ابتكاراتهم من المشروبات غير الكحولية، بدءًا من مشروبات التوت البري والرمان الزاهية إلى مزيجات مستوحاة من الحلوى والقهوة تبدو وكأنها خرجت مباشرة من قائمة العطلات.

تحظى المشروبات الجذابة بملايين المشاهدات، فضلاً عن إلهام الناس للحد من تناول الكحول. وأضاف باتاليا: "أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي نقلة نوعية. فقد أظهرت منصات مثل إنستغرام وتيك توك أن المشروبات الخالية من الكحول يمكن أن تبدو رائعة المنظر والمذاق".

وقد لفت الحماس عبر الإنترنت أيضًا انتباه العلامات التجارية للمشروبات والمطاعم، حيث يقوم العديد منها بتطوير خيارات خالية من الكحول لتلبية الطلب المتزايد.

قال براون: "لم يعد هذا الأمر مجرد فكرة ثانوية لدى أنجح الحانات والمطاعم. إنهم يدركون أن هذا هو مستقبل المشروبات".

من هو الجيل زد Z؟

الجيل Z هم الأشخاص الذين ولدوا تقريباً بين عامي 1997 و2012، ويُعرفون بأنهم أول جيل نشأ في ظل التكنولوجيا الرقمية، مما جعلهم بارعين فيها وتفاعليين للغاية مع وسائل التواصل الاجتماعي.

يتميزون بالوعي بالقضايا الاجتماعية والصحة النفسية، مع اهتمام كبير بالصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة، لكنهم قد يواجهون تحديات مثل الشعور بالوحدة.

خصائص الجيل Z

- الرقمية الأصلية: هم الجيل الأول الذي لم يعرف العالم قبل الإنترنت، ويعتمدون بشكل كبير على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- المهارة التكنولوجية: لديهم توقعات عالية للتجارب الرقمية، ويتوقعون من المواقع والتطبيقات أن تكون ذكية وتتوقع احتياجاتهم.

- المحتوى الرقمي: يفضلون استهلاك المعلومات والأخبار من خلال منصات مثل يوتيوب وتيك توك بدلاً من الوسائل التقليدية.

- الوعي الاجتماعي والصحة النفسية: لديهم اهتمام كبير بالقضايا الاجتماعية والصحة النفسية، ويُعرفون بوعيهم المتزايد بصحة النفسية ويطالبون بدعمها.

- التحديات النفسية: على الرغم من قدرتهم على التواصل عبر الإنترنت، فإنهم يواجهون مستويات عالية من الوحدة والتوتر والقلق مقارنة بالأجيال الأخرى.

التوازن بين العمل والحياة: يفضلون ترتيبات العمل المرنة ويضعون أهمية كبيرة على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وهم أقل استعداداً للتضحية بوقتهم الشخصي من أجل العمل.

- التنوع في العمل: أصبحوا يشكلون جزءاً متزايداً من سوق العمل، ولديهم توقعات مختلفة عن الأجيال السابقة فيما يتعلق بالاستقرار والبيئة العملية.







