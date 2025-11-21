إيلاف من بانكوك: انتزعت المكسيكية فاطمة بوش فرنانديز لقب ملكة جمال الكون لعام 2025، الجمعة، في انتصار مثير بمسابقة شهدت فضيحة مثيرة للجدل، وذلك خلال الدورة الـ74 من مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة في بانكوك، فقد وقفت المتوجة بعرش الجمال في وجه تنمر علني من أحد المضيفين.

وقالت عقب تتويجها :"اليوم تأكدت أنني سوف أحصل على ما قدّره الله لي، وهذا لا يوقفه حسد، ولا ولا يُغيره حظ".

Welcome to the family , Miss Universe 2025 Fatima Bosch 👑 pic.twitter.com/w0PNmPpVTy — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

وجاءت في المركز الثاني التايلاندية برافينار سينغ (29 عاماً)، وفي المركز الثالث الفنزويلية ستيفاني أدريانا أباسالي ناصر (25 عاماً). أمّا المركز الرابع فكان من نصيب الفلبينية أهتيسا مانالو (28 عاماً)، وجاءت خامساً أوليفيا ياسي (27 عاماً) من كوت ديفوار.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن مشاعر سيئة نشأت في حدث هذا العام بسبب توبيخ لاذع للمكسيكية فاطمة بوش، أثار جدلاً واسعاً، وتضمن انسحاباً منها، وتضامناً نسوياً معها، واعتذاراً درامياً دامعاً من المنظم المحلي الذي كان سبب الأزمة.

فقد انتقد المخرج الوطني التايلاندي ناوات إيتساراجريسيل المتسابقة المكسيكية بوش بسبب ما زُعم أنه عدم اتباعها لإرشاداته للمشاركة في أنشطة ترويجية محلية. واتصل بالأمن عندما تحدثت للدفاع عن نفسها.

وانسحبت بوش من الغرفة، وانضمت إليها أخريات في إظهار للتضامن، بما في ذلك ملكة جمال الكون لعام 2024، الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيغ.

وأصدر رئيس منظمة ملكة جمال الكون، رجل الأعمال المكسيكي راؤول روشا كانتو، بياناً أدان فيه سلوك ناوات ووصفه بأنه «عدوان علني وإساءة خطيرة».

واعتذر ناوات لاحقاً عن تصرفاته، وظهر باكياً ومُتحدياً في الوقت نفسه. وبدا أنّ هذا الحادث، فتح نقاشاً واسعاً حول الضغوط التي تُواجهها المُشاركات، والدور الذي تلعبه منصات الجمال في دعمهن أو الإساءة إليهن، فقد يشعرن بالإساءة إليهن خلال فترات المسابقة، والتعامل معهن بمنظور أقرب إلى العبودية بداعي تحويلهن إلى أيقونات للجمال، ولكن في ظل غياب التعامل الراقي الذي يراعي الجانب الإنساني.

كما أعاد تسليط الضوء على حساسية العلاقات داخل الكواليس، وعلى الدور المُتزايد لمنظمات المسابقات في حماية المتسابقات والحفاظ على بيئة أكثر احتراماً. وفي المقابل، عدَّ كثيرون فوز بوش دليلاً على قدرة المُشارِكات على تخطّي الضغوط والانتصار بالصوت الهادئ والثقة بالنفس، مهما اشتدَّ الجدل من حولهن.