إيلاف من نيويورك: تحدثت باريس هيلتون عن شائعة صادمة مفادها أن اليد اليمنى لجيفري إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، حاولت تجنيدها لصالح "تاجر الجنس" المدان بعد عام واحد فقط من تخرج وريثة سلسلة الفنادق الشهيرة من المدرسة الثانوية.

في وثائقي "النجاة من جيفري إبستين" لعام 2020، قال كريستوفر ماسون، الملحن الذي كلفه ماكسويل بكتابة أغنية بمناسبة عيد ميلاد إبستين الأربعين، إنه سمع أنها كانت مهتمة بشكل غير طبيعي بتجنيد باريس هيلتون.

التُقطت صور لهيلتون خلال عرض أزياء أناند جون في 18 سبتمبر/أيلول 2000، وهو يتحدث مع الرئيس الحالي ترامب وماكسويل. في ذلك الوقت، كانت هيلتون تبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وقد تخرجت من دير القلب المقدس في مانهاتن في العام السابق.

في حين لم تنكر هيلتون النية السيئة المفترضة لماكسويل، إلا أنها أشارت إلى أن الليلة التي التقيا فيها كانت، على ما يبدو، غير قابلة للنسيان إلى حد كبير.

وقالت هيلتون، البالغة من العمر 44 عاماً، لصحيفة تايمز اللندنية : "لا أتذكر حتى أنني التقيت بها من قبل" . وأضافت "أنا اسم جيد جدًا لجذب الانتباه".

في الوثائقي، أوضحت مايسون أنه أثناء الرحلة إلى عرض الأزياء في مدينة نيويورك، كانت ماكسويل "تجوب" المدينة بحثًا عن "فتيات أصغر سنًا للذهاب في مواعيد مع جيفري".

وعندما رأت ماكسويل باريس هيلتون من بعيد في "حفلة"، قالت سوف تكون مثالية لجيفري، وطلبت التعرف عليها.

يذكر أنه قد تم الحكم على ماكسويل بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة المساعدة في تسهيل تصرفات إبستين في استخدام الفتيات في تجارة الجنس.

في عام 2008، وافق إبستين على صفقة واعترف بالذنب في تهمتين تتعلقان بالدعارة في فلوريدا في العام نفسه. وقضى 13 شهرًا فقط في السجن وعامًا من الإقامة الجبرية.

وتنبع معظم الاتهامات التي واجهها إبستين من الاعتداءات التي تعرض لها في "غرفة التدليك" بمنزله الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات في بالم بيتش .

تم القبض على إبستين في مانهاتن في صيف 2019 بتهمة الاتجار بالعشرات من القاصرين بين عامي 2002 و2005 في نيويورك وفلوريدا.

وقد انتحر في زنزانته بالسجن في الشهر التالي بعد رفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ولا يزال الضحايا أنفسهم يكافحون من أجل الحصول على العدالة بينما يقترب الكونجرس من إصدار ملفات إبستين المثيرة للجدل، والتي دفعت الحزب الجمهوري إلى حالة من الفوضى على مدار العام الماضي.

وقد أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق من ممتلكات إبستين الأسبوع الماضي، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي تشير إلى أن ترامب كان لديه معرفة أكثر تفصيلا عن انحرافات إبستين مما ادعى في السابق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد إن الجمهوريين في مجلس النواب "يجب أن يصوتوا لصالح نشر ملفات إبستين" لأن الحزب "ليس لديه ما يخفيه". وهي خطوة مفاجئة من الرئيس الأميركي الذي تردد أنه يرفض نشر هذه الملفات.

وتابع ترامب :"لقد حان الوقت للمضي قدمًا في هذه الخدعة الديمقراطية التي ارتكبها مجانين اليسار المتطرف من أجل صرف الانتباه عن النجاح الكبير الذي حققه الحزب الجمهوري"، كما كتب على موقع Truth Social .



