إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبيع طائرات إف-35 إلى السعودية، وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سأقول إننا سنفعل ذلك".

وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "ترامب يميل إلى بيع طائرات إف-35 إلى السعودية".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول، أن ترامب من المحتمل أن يدعم الصفقة، وأنه "يريد التحدث مع ولي العهد بشأن ذلك غدا (الثلاثاء)، وبعد ذلك سنتخذ قرارا".

ماذا تريد الرياض من واشنطن؟

تركز زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن في المقام الأول على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، غير أن الرياض تضع نصب أعينها أيضاً إمكانية التوصل إلى اتفاقية دفاعية شاملة وفقاً لتقرير "بي بي سي".

ولكن هذا المسار لا يزال معقّداً، إذ يتطلّب إقرار الكونغرس، وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية لتأمينه لضمان بقاء السعودية شريكاً استراتيجياً في الفلك الأمريكي، بعيداً عن نفوذ الصين وروسيا.

فالسعودية تسعى لاتفاق دفاعي أمريكي يتجاوز صفقات السلاح ويصمد أمام تغيّر الإدارات، مع ذلك، تشير التقارير القادمة من واشنطن إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لإبرام اتفاق دفاعي كامل بين البلدين، وأن البديل المطروح حالياً يتمثّل في صياغة اتفاق مماثل لذلك الذي وُقّع أخيراً مع الدوحة.

وجاء هذا الاتفاق في إطار ما يُعرف بـ"الأمر التنفيذي"، الذي يتيح للولايات المتحدة الالتزام باعتبار أي اعتداء على الدوحة تهديداً للسلم والأمن الأمريكييْن، مع إمكانية تعديل أو إلغاء هذا الالتزام تبعاً لأي تغيّر قد يطرأ على هوية الإدارة التي تمسك بزمام الحكم في واشنطن.



