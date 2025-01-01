  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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قضايا

elaphخضروات مختلفة (جزر، لفت، زنجبيل…) على سطح رمادي اللون - Getty Images

كيف غيّرت الحرب العالمية الثانية طريقة أكل الفرنسيين؟

بي. بي. سي.
elaphفيديو يشعل أزمة العسل والبرلمان يدخل على الخط

"كارثة غير مسبوقة في تاريخ مصر".. فيديو يكشف عن عملية غش كبرى للعسل

فريق التحرير- إيلاف
elaphسلسلة محلات بلبن.. اغلاق كامل في مصر

محلات "بلبن" تستغيث بالسيسي لانقاذها من كارثة الإغلاق الكامل

نبيل فكري
elaphمصير مجهول ينتظر سلسلة محلات

"امبراطورية بلبن".. من 300 فرع حول العالم إلى شبح الإغلاق

نبيل فكري
elaphوجبة الطائرة.. مذاق لا يشبه وجبات الأرض

مفاجأة علمية.. حاسة التذوق تتراجع في الطائرات بسبب الارتفاعات!

علي المعني
elaphجنون العالم بـ

جنون العالم بـ"الماتشا" الياباني يهدد القهوة التركي والشاي الانكليزي!

ترجمات إيلاف
elaphنعش الشوكولاته

دفن بريطاني في نعش على شكل "شوكولاته سنيكرز"

علي المعني
elaphستاربكس في قضية مثيرة للجدل

الشاي حرق عضوه التناسلي.. ستاربكس تعوضه بـ50 مليون دولار

محمد سيف
elaphشهر رمضان والأجواء الروحانية تتطلب التغذية الصحية المتوازنة

"رمضان صحي".. ماذا نفطر؟ وما هو أفضل سحور؟

نبيل فكري
elaphالجيل الجديد لا يجيد الطهي.. يفضل طلب الطعام

الجيل Z يدمن المطاعم وتطبيقات طلب الطعام ولا يعرف الطهي

علي المعني
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