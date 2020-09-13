  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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elaphشوكولاتة دبي تتحول من ترند سوشيلاوي إلى ظاهرة اقتصادية عالمية

الغارديان: شوكولاته دبي تتسبب في أزمة الفستق العالمية

علي المعني
elaphسلسلة محلات بلبن.. اغلاق كامل في مصر

محلات "بلبن" تستغيث بالسيسي لانقاذها من كارثة الإغلاق الكامل

نبيل فكري
elaphمصير مجهول ينتظر سلسلة محلات

"امبراطورية بلبن".. من 300 فرع حول العالم إلى شبح الإغلاق

نبيل فكري
elaphمقطع تذوّق المؤثرة ماريا فيهيرا لـ

"شوكولاتة دبي"... كيف صنعت حلوى بنكهة الكنافة طريقها إلى قمة الترند العالمية؟

جوزيت صفير
elaphكعك العيد.. بهجة العادات والاحتفالات وورطة صحية في المقابل

كعك العيد.. فرحة وبهجة.. وورطة!

فريق التحرير- إيلاف
elaph

ضربة لامبراطورية "بلبن" المصرية.. السعودية تغلق جميع الفروع

حيان الهاجري
elaphالقطايف على مائدة رمضان - Getty Images

الهلال والقطايف: كيف اجتمع الشكل الهندسي ذاته في رمزين رمضانيين؟

بي. بي. سي.
elaphزحام وتدافع أمام محل الحلويات المصري في الدار البيضاء

الأمن المغربي يتدخل لفض الزحام والتدافع أمام محل حلويات مصري

فريق التحرير- إيلاف
elaphكريسبي كيم

ولدته أمه في كريسبي كريم.. فما هي مكافأة العمر؟

محمد سيف
elaphمافنز الموز بالشوكولاتة

مافنز الموز بالشوكولاتة

أنيمتة كلينكبي
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