إيلاف من لندن: رغبة مفاجئة، مكافأة مستحقة، هوس صغير على شكل مربع. قضمة واحدة كفيلة بأن تجعل يومك أفضل. أما الشوكولاتة الداكنة، فهي تأخذ هذه العلاقة إلى مستوى أعمق؛ ناضجة، غنية، ومترفة، وفي الوقت نفسه مليئة بمضادات الأكسدة. نعم، مذاقها يبدو آثمًا، لكنه يحمل فوائد حقيقية. وليس غريبًا أن تجد لها مكانًا في كل ثقافة، وكل مطبخ، وعلى كل مائدة حلويات.

كعكة شوكولاتة داكنة سهلة (بلا تعقيد، بنكهة كبيرة) تكفي 6–8 أشخاص.



المكونات:

- 200 غ شوكولاتة داكنة (70%) مفرومة

- 125 غ زبدة

- ¾ كوب سكر

- بيضتان

½ كوب دقيق متعدد الاستعمالات

- ¼ كوب كاكاو بودرة

- رشة ملح

- ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)



طريقة التحضير:

سخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهِن قالب كيك صغيرًا.

ذوّب الشوكولاتة مع الزبدة بهدوء ومن دون استعجال.

أضف السكر وحرّك، ثم اترك الخليط ليبرد قليلًا، وأضف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق.

أضف الدقيق، الكاكاو، الملح، والفانيليا، وامزج حتى يصبح الخليط ناعمًا فقط.

اسكب المزيج في القالب واخبز لمدة 20–25 دقيقة؛ يجب أن يبقى الوسط طريًا لا جافًا.

اتركها تبرد قليلًا، قطّعها… وحاول ألّا تأكلها كلها دفعة واحدة.

تُقدّم مع:

التوت الطازج، كريمة مخفوقة، آيس كريم… أو ببساطة مع قطعة إضافية.

الشوكولاتة تنتصر.

في كل مرة.

