إيلاف من لندن: تُعدّ المافن من الحلويات اليومية الدافئة التي تناسب أجواء الصباح بقدر ما تليق بوجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهر، خاصة مع تنوّع نكهاتها الواسع. فهي طرية، هشة، وحلوة بنعومة، تمنح إحساسًا بالراحة من دون أن تكون ثقيلة. سواء كانت محشوة بالفواكه أو بسيطة بطعمها الكلاسيكي، تبقى المافن محبوبة لسهولتها ولمستها المنزلية الدافئة. ومع إضافة رشة من تغليفة الليمون، تتحول إلى حلوى مشرقة بطعم منعش ولمسة خاصة.

وصفة مافن سهلة مع تغليفة الليمون

مكونات (المافن):

- 1½ كوب دقيق متعدد الاستعمالات

- ½ كوب سكر

- ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر

- ¼ ملعقة صغيرة ملح

- ½ كوب حليب

- ⅓ كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

- بيضة واحدة

- ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة التحضير:

سخّن الفرن على حرارة 190 درجة مئوية، وجهّز قالب المافن بورق الخَبز.

في وعاء، اخلط الدقيق والسكر والبيكنغ باودر والملح.

في وعاء آخر، اخفق الحليب مع الزيت (أو الزبدة) والبيضة والفانيليا.

امزج المكونات السائلة مع الجافة برفق حتى تتجانس دون إفراط في الخلط.

املأ قوالب المافن حتى ثلاثة أرباعها تقريبًا.

اخبز لمدة 15 إلى 18 دقيقة، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.



تغليفة الليمون:

½ كوب سكر بودرة

ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج

اخلط السكر البودرة مع عصير الليمون حتى تحصل على قوام ناعم، ثم اسكب التغليفة فوق المافن بعد أن تبرد، مع بشر القليل من قشر الليمون الطازج لإضافة نكهة منعشة.

