إيلاف من لندن: التمر فاكهة بلون الكراميل، تضرب جذورها عميقًا في تاريخ الشرق الأوسط، حيث زُرعت منذ آلاف السنين. يعود موطن نخلة التمر (Phoenix dactylifera) إلى هذه المنطقة، وقد لعبت دورًا مهمًا في حضارات بلاد الرافدين ومصر القديمة، حيث كانت ترمز إلى الخصوبة والوفرة. ويُعتقد أن زراعة التمر بدأت لأول مرة في ما يُعرف اليوم بالعراق، قبل أن تنتشر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

يُعد التمر عنصرًا أساسيًا في المطبخ الشرق أوسطي، ويُستخدم في الأطباق الحلوة والمالحة على حد سواء. فحلاوته الطبيعية تجعله مثاليًا للحلويات مثل البقلاوة والمعمول، في حين ينسجم قوامه المطاطي أيضًا مع أطباق اللحوم. ثقافيًا، يرمز التمر إلى الكرم وحسن الضيافة، ويُقدَّم تقليديًا للضيوف كتحية دافئة.

فيما يلي وصفتان بسيطتان تُبرزان الطابع الحلو والمتعدد الاستخدامات للتمر:

كرات بالتمر

المكونات:

- كوب تمر منزوع النوى

- كوب مكسرات (مثل اللوز أو الجوز)

- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو

- ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

- جوز هند مبشور للتغليف (اختياري)

طريقة التحضير:

يُخلط التمر والمكسرات والكاكاو والعسل (إن استُخدم) في محضّرة الطعام حتى تتماسك المكونات.

تُشكَّل كرات صغيرة بحجم حوالي 2.5 سم.

يمكن تغليفها بجوز الهند المبشور لمسة إضافية.

تُحفظ في وعاء محكم الإغلاق وتُبرَّد لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. تُقدَّم كوجبة خفيفة صحية أو دفعة طاقة طبيعية.

سلطة التمر والجوز

المكونات:

- خليط من أوراق السلطة

- تمر طازج منزوع النوى ومقطّع

- جوز مفروم خشن

- جبن فيتا مفتّت

- خل بلسمي

- زيت زيتون

- ملح وفلفل حسب الذوق



طريقة التحضير:

تُخلط أوراق السلطة مع التمر والجوز وجبن الفيتا في وعاء كبير.

يُضاف خل البلسمي وزيت الزيتون.

يُتبل بالملح والفلفل، ثم تُقلّب المكونات بلطف.

تُقدَّم كطبق جانبي منعش أو كوجبة خفيفة متكاملة.

(ويمكن أيضًا شقّ التمر طوليًا وحشوه بالمكسرات أو الجبن أو حشوة حلوة وتقديمه ببساطة).

من العصور القديمة وحتى اليوم، يظل التمر مكوّنًا محبوبًا وأساسيًا في المطبخ الشرق أوسطي، يجسّد غنى التراث الغذائي للمنطقة واستمراريته عبر الزمن.



