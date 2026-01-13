إيلاف من لندن: الكرنب يعيش لحظته الآن ويستحقها بحق. من الكرنب الأبيض المقرمش، والكرنب الأحمر الحار، إلى الكالي المجعد، والسافوي، والنابا، هذا الخضار المتواضع موجود في كل مكان، ولسبب وجيه.

إنه متعدد الاستخدامات بشكل مذهل. يمكن تقديمه نيئًا في السلطات، أو مخمرًا ليصبح كيمتشي أو ساوركراوت، أو مشويًا ليصبح حلوًا، أو مطهوًا حتى يصبح ناعمًا، أو مبشورًا في الحساء والأطباق السريعة. الكرنب يتكيف مع أي مطبخ وأي أسلوب طبخ تقريبًا.

كما أنه مليء بالقيم الغذائية. منخفض السعرات الحرارية، غني بالألياف، ومليء بالفيتامينات C و K ومضادات الأكسدة، ويعزز صحة الجهاز الهضمي. رخيص، مشبع، وطويل الأمد، الكرنب يلبي جميع احتياجات المتذوق العصري.

مرة كان يُهمل، أما الآن فهو يُحتفى به، مثبتًا أن الطعام البسيط يمكن أن يكون رائعًا حقًا. خضار واحد، إمكانيات لا حصر لها.

طريقة سهلة لكرنب على الطريقة الشرق أوسطية، تكفي 3–4 أشخاص | جاهز خلال 15 دقيقة:



المكونات:

- كرنب صغير أبيض أو أخضر، مقطع رفيع

- ملاعق كبيرة زيت زيتون

- فصان ثوم، مقطع شرائح

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- عصير ليمونة واحدة

- ملعقة صغيرة سماق (اختياري لكنه رائع)

- ملح وفلفل أسود

- اختياري: بقدونس مفروم، رقائق فلفل حار



طريقة التحضير:

- سخّن زيت الزيتون في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة.

- أضف الثوم والكمون واطبخ لمدة 30 ثانية حتى تفوح رائحته.

- أضف الكرنب ورشة ملح، وقلّب واقليه لمدة 8–10 دقائق حتى يصبح ناعمًا مع قليل من القرمشة.

- أضف عصير الليمون، الفلفل الأسود، والسماق.

- زيّن بالبقدونس (والفلفل الحار إذا رغبت).



طريقة التقديم:

يُقدّم مع الخبز المسطح، الحمص، أو الدجاج/السمك المشوي

يمكن تقديمه كسلطة دافئة أو طبق مقبلات