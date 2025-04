إيلاف من دبي: هل جربت شوكولاتة ممزوجة بالكنافة والطحينة والفستق الحلبي؟ هذه الحلوى التي وُلدت من لحظة اشتهاء خلال الحمل، تحوّلت في أقل من ثلاث سنوات إلى ظاهرة غذائية عالمية، تُباع بسعر يصل إلى 15 جنيهاً إسترلينياً للوح الواحد، وتثير شهية الأسواق من الخليج إلى أوروبا.







نكهات الشرق تغزو أسواق الغرب

كل شيء بدأ عام 2021، حين قررت المصرية البريطانية سارة حمودة، المقيمة في دبي، ابتكار حلوى تجمع بين الشوكولاتة الغربية والنكهات التي تربطها بطفولتها، مثل الفستق الحلبي والطحينة ومعجنات الفيلو.

وبمساعدة زوجها يزن علاني، أنشأ الثنائي شركة "Fix Dessert Chocolatier"، وأطلقا لوح "Can't Get Knafeh of It" (لا يمكنني الحصول على كنافة منه) عام 2022، عبر تطبيقات التوصيل فقط، ولفترات زمنية محدودة.







خلال أشهر، تحوّل هذا اللوح المحشو بالفستق المحمّص والطحينة الناعمة وشرائح الفيلو إلى نجم على منصة "تيك توك"، لا سيما بعد أن نشرت المؤثرة ماريا فيهيرا مقطعًا وهي تتذوقه، محققة أكثر من 7 ملايين إعجاب. الانتشار الفيروسي أشعل الطلب على المنتج، ودفع أسواق بريطانيا وأوروبا إلى التهافت على تقديم نسخ مستوحاة منه.

طوابير وقيود شراء في بريطانيا

في 29 آذار (مارس)، طرحت سلسلة "ليدل" ألواح "جيه دي غروس – شوكولاتة على طريقة دبي"، لتشهد فروعها طوابير ممتدة. وفي 6 نيسان (أبريل)، انضمت "ويتروز" إلى السباق بمنتج من "ليندت" السويسرية يحمل اسم "دبي ستايل شوكليت – فستق وكنافة"، وأُجبرت المتاجر على فرض حدّ أقصى بعبوتين لكل زبون.



لكن الحصة الكبرى في سوق المنتجات الفاخرة تسيطر عليها شركة "لاديراخ" السويسرية من خلال منتج "فريش شوغي دبي"، الذي يُباع بسعر 32 جنيهاً إسترلينياً لـ300 غرام، ويتكوّن من شوكولاتة فاخرة تغلف طبقات من الفستق المحمّص وشرائح الكنافة المقرمشة. مدير الشركة في بريطانيا، ستيفان شتيغن، أكد أن المنتج تفوّق على مبيعات ألواح "هيزل نت ميلك"، وتوقّع تضاعف الطلب مع توسيع المخزون ثلاث مرات.

ملايين المشاهدات وأثر على الاقتصاد التركي

الانتشار الهائل على "تيك توك" دفع المستخدمين إلى تجربة إعداد الشوكولاتة في المنزل، بينما حصدت مقاطع الفيديو المرتبطة بها ملايين المشاهدات. وتجاوز الأثر الجانب التسويقي، إذ ارتفع الطلب العالمي على الفستق الحلبي لدرجة أثّرت على أسعاره في تركيا، ما دفع الحكومة إلى زيادة صادراتها من الفستق السوري، في محاولة لاستقرار السوق المحلي، لا سيما في صناعة البقلاوة.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

سوق أميركية متعطشة

الولايات المتحدة لم تكن بمنأى عن هذه الموجة. فقد اجتاحت نسخ "شوكولاتة دبي" السوق الأميركي، مدفوعة بارتفاع الطلب على نكهات فاخرة وجديدة، فيما تأخرت المتاجر الكبرى في تقديم منتجاتها الخاصة، مما أعطى مساحة للشركات المستقلة لتملأ الفراغ.



ما لا يمكن تقليده

على عكس النسخ التجارية التي تُصنع آليًا وتُحفظ لفترات طويلة، يتم تحضير لوح "فيكس" الأصلي يدويًا بالكامل، باستخدام مكونات عالية الجودة، ويُحفظ في البراد بسبب هشاشته. تصميمه أكثر سماكة من لوح "ليندت"، ونكهته أعمق وأغنى، وفق تقييمات الذوّاقة والمؤثرين على وسائل التواصل.



يزن علاني قال في حديث مع BBC إن "الاهتمام العالمي بالشوكولاتة مُغري، لكنه يفرض علينا التواضع في كل خطوة"، مشيرًا إلى أن تصنيع اللوح يتم "يدويًا بالكامل، من تحميص الفستق، إلى إعداد الحشوة وتشكيل كل لوح بعناية فائقة".



ورغم ضغوط العمل وتربية طفليهما، يؤكد الزوجان أنهما لم يندما على الرحلة. علاني يختصر التجربة بجملة: "قلنا لأنفسنا سنواصل طالما نستطيع دفع الإيجار... واليوم لا نشعر بأي ندم لأن الأمر نجح".