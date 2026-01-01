قبل ساعات قليلة من دخول كل عام جديد، اعتاد الناس على الاحتفال بطرق مختلفة إيذاناً ببدء سنة جديدة.

ومع بلوغ الساعة 12 منتصف الليل، تستقبل كل دولة العام الجديد، بحسب التوقيت الخاص بها.

وفي هذا التقرير، نعرض لكم صوراً مختارة من احتفال عواصم ومدن عربية وعالمية ببدء عام 2026 ووداع عام 2025.

AFP via Getty Images ألعاب نارية تضيء برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال احتفالات ليلة رأس السنة 2026 في إمارة دبي

Anadolu via Getty Images أزياء مختلفة خلال الاحتفال بالعام الجديد في دمشق

AFP via Getty Images شاب يحمل ألعاباً نارية بالتزامن مع دخول العام الجديد في العاصمة العراقية بغداد

Anadolu via Getty Images ألعاب نارية وعروض بطائرات مُسيرة للاحتفال برأس السنة في المنامة عاصمة البحرين

AFP via Getty Images بائع يحمل بالونات بالرقم 26 في إشارة إلى العام الجديد في العاصمة الكويت

EPA امرأة مسيحية خلال قداس صلاة رأس السنة الجديدة في كنيسة القديس سركيس في طهران

Anadolu via Getty Images تجمع في حديقة كوغولو في أنقرة للاحتفال برأس السنة

AFP via Getty Images رقصات على مسرح في مقطع جويونغقوان في سور الصين العظيم بالتزامن مع احتفالات العام الجديد

AFP via Getty Images شابات يابانيات يرتدين الكيمونو التقليدي في موكب للاحتفال بنهاية العام 2025

AFP via Getty Images مشاهدة مراسم رفع علم كوريا الشمالية للترحيب بالعام الجديد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ

EPA تجمع أمام بوابة براندنبورغ للاحتفال ببدء العام الجديد في برلين عاصمة ألمانيا

Reuters احتفال في كييف ببدء رأس السنة الجديدة قبل حظر تجول وسط الهجوم الروسي

AFP via Getty Images محتفلون يتجمعون قرب برج إيفل في باريس للترحيب بالعام الجديد

AFP via Getty Images سماء العاصمة البريطانية لندن مضاءة بالألعاب النارية