قبل ساعات قليلة من دخول كل عام جديد، اعتاد الناس على الاحتفال بطرق مختلفة إيذاناً ببدء سنة جديدة.

ومع بلوغ الساعة 12 منتصف الليل، تستقبل كل دولة العام الجديد، بحسب التوقيت الخاص بها.

وفي هذا التقرير، نعرض لكم صوراً مختارة من احتفال عواصم ومدن عربية وعالمية ببدء عام 2026 ووداع عام 2025.

ألعاب نارية تضيء برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال احتفالات ليلة رأس السنة 2026 في إمارة دبي
AFP via Getty Images
تجمع للناس مرتدين أزياءً مختلفة للاحتفال بالعام الجديد في دمشق
Anadolu via Getty Images
رجل يشعل ألعاباً نارية خلال احتفالات رأس السنة في بغداد
AFP via Getty Images
شاب يصور ألعاباً نارية وعروض في السماء خلال الاحتفال برأس السنة في العاصمة البحرينية المنامة
Anadolu via Getty Images
بائع يحمل بالونات بالرقم 26 في إشارة إلى العام الجديد في العاصمة الكويت
AFP via Getty Images
امرأة إيرانية مسيحية تشعل شمعة وتصلي خلال قداس صلاة رأس السنة الجديدة في كنيسة القديس سركيس في طهران
EPA
امرأة تلتقط صورة مع أخرى خلال الاحتفال بالسنة الجديدة في حديقة كوغولو في أنقرة
Anadolu via Getty Images
يشاهد الناس المحتفلون برأس السنة الجديدة رقصات على مسرح في مقطع جويونغقوان في سور الصين العظيم قرب العاصمة بكين
AFP via Getty Images
شابات يابانيات يرتدين الكيمونو التقليدي في موكب للاحتفال بنهاية العام 2025
AFP via Getty Images
مشاهدة مراسم رفع العلم الكوري الشمالي للترحيب بالعام الجديد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ
AFP via Getty Images
تجمع أمام بوابة براندنبورغ للاحتفال ببدء العام الجديد في برلين
EPA
احتفال في كييف ببدء رأس السنة الجديدة قبل حظر تجول وسط الهجوم الروسي
Reuters
محتفلون يتجمعون قرب برج إيفل في باريس للترحيب بالعام الجديد
AFP via Getty Images
ألعاب نارية في سماء العاصمة البريطانية لندن قرب ساعة بيغ بن
AFP via Getty Images
جانب من الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة في ميدان التايمز في نيويورك
AFP via Getty Images
