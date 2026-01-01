قبل ساعات قليلة من دخول كل عام جديد، اعتاد الناس على الاحتفال بطرق مختلفة إيذاناً ببدء سنة جديدة.
ومع بلوغ الساعة 12 منتصف الليل، تستقبل كل دولة العام الجديد، بحسب التوقيت الخاص بها.
وفي هذا التقرير، نعرض لكم صوراً مختارة من احتفال عواصم ومدن عربية وعالمية ببدء عام 2026 ووداع عام 2025.
