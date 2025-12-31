إيلاف من الرياض: رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الإثنين الماضي، حفل افتتاح متنزه "Six Flags Qiddiya City" غرب الرياض، كأول متنزه يحمل العلامة العالمية "Six Flags" يُفتتح خارج أميركا الشمالية، وأكبر متنزه من حيث المساحة في منطقة الشرق الأوسط.

شهد الحضور عروضًا حية عالمية شملت تقنيات مبتكرة وعروضًا موسيقية ضمن إطار سردي يعكس هوية المدينة القائمة على مفهوم "قوة اللعب". كما تضمن الحفل عروض ألعاب نارية، طائرات من دون طيار (درونز)، ومؤثرات بصرية، قدمت تجربة بصرية تفاعلية متكاملة.

المتنزه يُعد أول أصل ترفيهي ضمن مشروع "مدينة القدية"، الذي يضم 70 مشروعًا، ويقع في قلب جبال طويق على بُعد نحو 40 دقيقة من العاصمة. وقد بُني على مفهوم "قوة اللعب" (Power of Play) الذي يجمع الترفيه بالرياضة والثقافة.

أكد العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله بن ناصر الداود، أن المتنزه "يجسد رؤية المدينة في إلهام الخيال وإشعال الحماس، ويجمع الناس عبر تجارب استثنائية". واعتبر الافتتاح "قفزة كبرى نحو تحقيق مستهدفات المدينة بصفتها أول مدينة تُبنى على مفهوم قوة اللعب"، مضيفًا أن "مشاركة الملايين هذه اللحظة أضفت عليها أهمية خاصة".

وصف رئيس المتنزه براين ماكامر المشروع بأنه "بداية فصل جديد في عالم الترفيه بالمملكة".

اكتمل تنفيذ المشروع في كانون الأول (ديسمبر) 2025، بتكلفة تجاوزت 3.75 مليار ريال سعودي، بالتعاون مع شركات عالمية من بينها Intamin وBouygues.

يضم المتنزه 28 لعبة وتجربة موزعة على ست مناطق مستوحاة من التراث السعودي، تتمحور حول قلعة مركزية. ومن أبرز الألعاب:

Falcons Flight: أسرع وأطول وأعلى أفعوانية في العالم.

Iron Rattler: أعلى أفعوانية مائلة عالميًا.

Spitfire: أعلى أفعوانية ثلاثية الإطلاق المعلقة في العالم.

ألعاب أخرى تشمل: Sirocco Tower، Gyrospin، وتجارب عائلية.

يشمل المتنزه مطاعم عالمية، متاجر هدايا، عروضًا حية، دعمًا لذوي الإعاقة، وتقنيات لتقليل أوقات الانتظار. وقد تم تصميمه وفق معايير الاستدامة، حيث أُعيد تدوير أكثر من 80% من نفايات البناء.

المتنزه يُعد أول عناصر منظومة الترفيه في القدية، ويضم تجارب غامرة مدعومة بالتقنيات الحديثة، وتصميمًا يربط بين الترفيه والمكان والهوية. ويُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا من داخل المملكة وخارجها، بما يعزز موقع السعودية كوجهة عالمية للمشاريع الترفيهية الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المشاريع المقبلة في المدينة تشمل متنزه "أكورابيا" المائي بنسبة إنجاز 95%، وملاعب رياضية ضمن مراحل تطوير لاحقة.

أسعار التذاكر تبدأ من 325 ريالًا سعوديًا للبالغين، و275 ريالًا للأطفال، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة. وتتوفر تذاكر مخفضة لذوي الإعاقة وكبار السن تبدأ من 75 ريالًا داخل المتنزه. كما يمكن ترقية التذكرة إلى خيار GoFast لأولوية الدخول.

يُتاح الوصول إلى المتنزه بالسيارة أو الحافلات المجانية من محطات المترو، مع توفر مواقف مجانية.

حضر حفل الافتتاح كل من:

الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة.

الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز.

الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض.

الموقع الرسمي:

sixflagsqiddiyacity.com/ar