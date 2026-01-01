أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه بصدد سحب قوات الحرس الوطني من عدة مدن أمريكية، من بينها شيكاغو ولوس أنجلوس، عقب حكم صادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي قوض سلطته في استخدام القوات لأغراض شرطية.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" عشية رأس السنة: "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى، عندما تبدأ الجريمة بالارتفاع مجدداً".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، سحبت إدارة ترامب محاولاتها القانونية للإبقاء على سيطرتها على القوات المنتشرة في لوس أنجلوس. وكانت المحكمة العليا قد قضت الأسبوع الماضي بأن ترامب لا يستطيع استخدام القوات في شيكاغو لأغراض إنفاذ القانون المحلي.

وذكر بيان ترامب أيضاً مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، لكنه لم يشر إلى واشنطن العاصمة، حيث لا تزال القوات تقوم بدورياتها.

وأثار قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني، في مدن يديرها ديمقراطيون، سلسلة من الدعاوى القضائية، التي طعنت في صلاحياته للقيام بذلك. وتخضع هذه القوات عادةً لسلطة حكام الولايات.

وأُرسلت مئات القوات إلى شيكاغو وبورتلاند، لكن لم يتم تكليفها بعدُ بدوريات في شوارع المدينتين، ريثما يتم البتّ في الطعون القانونية في المحكمة.

وقد صرّح ترامب بأنّ القوات ضرورية لإنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية. وينفي منتقدوه ضرورة هذه القوات، ويتهمون ترامب بمحاولة فرض قمع "استبدادي" يهدد الديمقراطية.

وقد قضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، في قضية ترامب ضد ولاية إلينوي، بأنّ الرئيس لا يملك صلاحية إرسال قوات إلى مدينة شيكاغو كبرى مدن الولاية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، سحبت إدارة ترامب مذكرة قضائية في كاليفورنيا، كانت تسعى لإبقاء القوات تحت سيطرة ترامب.

وأشاد حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بهذه الخطوة، ونشر على موقع إكس: "هذا الإقرار من ترامب وأعضاء إدارته الغامضين يعني أن هذا الأسلوب الترهيبي غير القانوني سيصل أخيراً إلى نهايته".

وقال إن إعلان ترامب سحب القوات من المدن الأمريكية "هو النسخة السياسية من مقولة: لا يمكنكم إقالتي، بل أنا أستقيل".

ورحَّب عمدة شيكاغو، براندون جونسون، بقرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، وصرَّح قائلاً لـ "إم إس ناو": "هناك على الأقل فرع آخر من الحكومة يُقر بأن تجاوز الرئيس لصلاحياته يُشكل تهديداً حقيقياً لديمقراطيتنا".