إيلاف من لندن: كشفت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الأميرة يوجيني قطعت جميع الاتصالات مع والدها المدان في أعقاب فضيحة جيفري إبستين.

ويقال إن أندرو ماونتباتن-ويندسور، الذي تم تجريده من ألقابه الملكية في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب صلاته بتاجر الجنس الشهير إبستين "محطم" بسبب القطيعة مع ابنته الصغرى، والتي جاءت بعد أشهر من المزيد من الأخبار الصادمة في العام الماضي حول علاقته بإبستين.

من المفهوم أن يوجيني، البالغة من العمر 35 عاماً، ترفض التحدث إلى أندرو ولم تزره في عيد الميلاد، ويقال إن يوجيني، التي أسست "التجمع المناهض للعبودية" للمساعدة في مكافحة الاتجار بالجنس، تنظر بعين الريبة إلى رفض والدها الاعتذار لضحايا إبستين.

وفي الوقت نفسه، تقول المصادر إن شقيقتها الكبرى، الأميرة بياتريس ، تتبع نهجاً دقيقاً من خلال محاولة البقاء على اتصال مع والدها والحفاظ على سمعتها في العائلة الملكية .

دعت بياتريس أندرو إلى حفل تعميد ابنتها أثينا البالغة من العمر 11 شهرًا في لندن الشهر الماضي، ولكن ربما كان من اللافت للنظر أنه لم يحضر الحفل الذي أقيم بعد ذلك في حانة محلية.

ليس من الواضح ما إذا كانت يوجيني قد تحدثت إلى والدها في الاحتفال.

وقال المصدر: "تحاول بياتريس أن تسير على الخط الرفيع المتمثل في عدم قطع علاقتها بوالدها وفي الوقت نفسه البقاء على علاقة وثيقة مع العائلة المالكة".

يوجيني لا تتحدث مع والدها

"ليسا على اتصال منتظم ووثيق في الوقت الحالي، لكن يوجيني لا تحاول الحفاظ على هذا التوازن. إنها لا تتحدث معه."

إن انهيار العلاقات بين أندرو ويوجيني يزيد من الإذلال الذي لحق بالأمير السابق المطرود من منصبه، بينما يستعد لمغادرة رويال لودج، منزله في وندسور إستيت لمدة عقدين من الزمن.

وقد شوهدت شاحنة نقل أثاث في العقار الأسبوع الماضي حيث بدأ عملية فرز ممتلكاته التي جمعها على مر السنين.

من المتوقع أن ينتقل أندرو إلى عقار مؤقت في ساندرينغهام إستيت في نورفولك في الأسابيع القليلة المقبلة حتى تكتمل أعمال التجديد في مزرعة مارش القريبة، منزله الجديد، في عيد الفصح.

قيل إن الأمير أندرو قد تم حثه على البقاء في لندن خلال فترة عيد الميلاد لتجنب الاقتراب من العائلة المالكة أثناء قضائهم موسم الأعياد في ساندرينغهام.

واجهت بياتريس ويوجيني قراراً صعباً بشأن مكان قضاء عيد الميلاد. وفي النهاية، حضرتا قداس عيد الميلاد الملكي في نورفولك، وانضمتا إلى عائلتهما الكبيرة في ساندرينغهام بعد ذلك. وقد تمت دعوتهم من قبل الملك تشارلز، الذي يقال إنه حريص على حماية الأميرات.

مع ذلك، أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا لقطات تلفزيونية للحدث إلى احتمال وجود توتر في العلاقات. ويُزعم أن الأمير ويليام حاول تجنب التواصل البصري مع يوجيني خلال الجولة التقليدية التي أعقبت القداس.

اقترح البعض أنه كان "يحجبها" - وهو مصطلح صاغه مراقبو العائلة المالكة لوصف اللحظات التي يبدو فيها الأمير وكأنه يعدل وشاحه كلما ظهر شخص يرغب في تجنبه.

وأضاف مصدر آخر: "ربما كان يوم عيد الميلاد فرصة لويليام للخروج عن التقاليد من خلال السير علنًا مع أبناء عمومته، أو على الأقل الابتسام في اتجاههم، على طريقة "الفرقة الرائعة". لأي سبب كان، فقد ضاعت تلك الفرصة."

ومع ذلك، أصر مصدر مقرب من العائلة المالكة على أن الأمير ويليام "قضى بعض الوقت" مع يوجيني وبياتريس خلال عيد الميلاد وأنه "لا توجد أي ضغينة بينهما".

(علاقات جنسية للأمير أندرو في شبابه يقف خلفها جيفري إبستين)