إيلاف من الرياض: شهد حفل توزيع جوائز Joy Awards لحظة إنسانية مؤثرة، بعدما بكى الفنان ووزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني تأثرًا بتكريمه خلال فعاليات الحفل المقام في العاصمة السعودية الرياض.

جائزة الإنجاز مدى الحياة وتأثر الوزير السابق فاروق حسني

Former Minister Farouk Hosny after receiving the lifetime achievement award #JoyAwards #RiyadhSeason #جوي_اووردز #موسم_الرياض pic.twitter.com/U3O42t7L4h — Joy Awards (@JoyAwards) January 17, 2026

وخلال صعوده إلى المسرح لتسلم التكريم، فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الجميع بتقبيل رأس فاروق حسني، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور، تعبيرًا عن التقدير لمسيرته الفنية والثقافية الطويلة.

وبدا التأثر واضحًا على ملامح فاروق حسني، حيث لم يتمالك دموعه وسط هتافات الحاضرين، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل له قيمة إنسانية ومعنوية كبيرة، خاصة كونه يأتي من دولة تحترم الفن وتحتفي برموزه.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه بـ"فيسبوك" :"رجل عظيم من بلد عظيم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو الخاصة باللحظة، معتبرين المشهد رسالة تقدير لكل قامة ثقافية ساهمت في تشكيل الوعي الفني العربي، ووصف كثيرون ما حدث بأنه واحد من أكثر مشاهد Joy Awards تأثيرًا هذا العام.

ويُعد فاروق حسني من أبرز رموز الثقافة والفنون التشكيلية في العالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة جمع خلالها بين العمل الإبداعي والإداري، وترك بصمة لا تُنسى في المشهد الثقافي العربي.