  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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"دار الباشا".. جوهرة معمارية وتحفة فنية في قلب مراكش

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elaphالشاورما اللبنانية تتصدر

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لارا سليم
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لارا سليم
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(بالصور) إليكم أجمل مطعم ماكدونالدز في العالم

ياسين رحيمي
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الخبز بالشوفان

أنيمتة كلينكبي
elaphموظفة في أحد مقاهي سلسلة

قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجاً كبيراً في الصين

أ. ف. ب.
elaphهيكو نيدر مدير الطهي الموهوب ورئيس الطهاة في مطعم

هيكو نيدر: المسرات النباتية خفيفة وحديثة وبسيطة

أنيمتة كلينكبي
elaphمقابلة حصرية مع الرئيس التنفيذي لمطعم

مقابلة حصرية مع الرئيس التنفيذي لمطعم "Wise Guys" أنور عوض ورياض أبو الطيف الشيف التنفيذي

أنيمتة كلينكبي
elaphتواي نوين تحضّر أحد الأطباق داخل مطعمها

طاهية فيتنامية اشتهرت عبر تيك توك تفتتح مطعماً لها في لوس انجليس

أ. ف. ب.
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