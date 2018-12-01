  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
مذيعة إيلاف الذكيةإيرانإسرائيلسوريا

أدوات

المزيد
قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية

تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية "في الهواء"

علي المعني
  • منذ يوم
  • 1
نجل نتانياهو يهاجم أمير قطر والشيخة موزة

نجل نتانياهو يهاجم أمير قطر والشيخة موزة

دريد شبلي
  • منذ 19 ساعة
  • 0
الرئيس الهندي يشعل المواجهة مع أميركا:

الرئيس الهندي يشعل المواجهة مع أميركا: "سنشتري ما نريده"

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
نتانياهو يقرر احتلال قطاع غزة بشكل كامل

نتانياهو يقرر احتلال قطاع غزة بشكل كامل

دريد شبلي
  • منذ يوم
  • 0
هل تم إنهاء فضيحة سفير إسرائيل في أبوظبي بطريقة أنيقة؟

هل تم إنهاء فضيحة سفير إسرائيل في أبوظبي بطريقة أنيقة؟

دريد شبلي
  • منذ يوم
  • 0
كيف تفاعلت الحكومة السورية مع مقتل ديالا الوادي؟

كيف تفاعلت الحكومة السورية مع مقتل ديالا الوادي؟

لارا سليم
  • منذ يوم
  • 1

إخترنا لكم

بوليتيكو: أين بريطانيا الوقحة الرائعة الساخرة؟

بوليتيكو: أين بريطانيا الوقحة الرائعة الساخرة؟

علي المعني
  • منذ 17 ساعة
  • 0
تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية

تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية "في الهواء"

علي المعني
  • منذ يوم
  • 1
ترامب يتفاعل مع

ترامب يتفاعل مع "فاتنة الجينز"؟

محمد سيف
  • منذ يوم
  • 1
مبعوث ترامب في غزة الجمعة

مبعوث ترامب في غزة الجمعة

نصر المجالي
  • منذ 5 أيام
  • 0
ترامب يهدد كندا بـ

ترامب يهدد كندا بـ"الصفقة التجارية"

نصر المجالي
  • منذ 6 أيام
  • 0
حمدان بن محمد.. من ساند هيرست إلى الفريق أول

حمدان بن محمد.. من ساند هيرست إلى الفريق أول

محمود العوضي
  • منذ 6 أيام
  • 0